Lehise vigastus aitas Embrichi MM-il otse põhiturniirile

Kokku pääses põhivõistlusele 64 naist, kellest edetabeli 16 parimat said otsepääsme ja kvalifikatsioonis osalema ei pidanud. Kui juba varem oli kindel, et eelvõistlusest pääsevad Differt ja Kirpu, siis Lehise puudumisel sai Embrich turniiril 16. asetuse ehk vaba päeva.

Eestlased said teada ka oma esimese ringi vastased. Erika Kipru (11. asetus) vehkleb sakslanna Alexandra Ehleri, Differt (12.) Singapuri esindava Kiria Tikanah Abdul Rahmani ja Embrich (16.) noore juuditari Adele Bogdanoviga. Meie sportlased on kõik erinevates tabelineljandikes ehk edu korral saavad Kipru ja Embrich kokku poolfinaalis ning Differt võib kaasmaalasega kohtuda alles finaalis.