MM-il vigastatud Lehist asendav Kuusk saab lennunduskriisi pärast osaleda vaid naiskonnavõistlusel

Kuusk sai Lehise vigastusest teada samal ajal kui ülejäänud Eesti. „Kiirelt oli selge, et individuaalvõistlusele ma ei jõua, sest pileteid polnud saada. Praegu on lennunduses ülemaailmne kriis. Eeldatavasti saan teistele järgi sõita 16. või 17. juulil. Mulle polnud väike etteteatamise aeg probleem, aga seis lennunduses on keeruline. See ei sõltunud vehklemisliidust ega muust,“ ütleb Kuusk, kes võitis 2014. hooajal Kaasani toimunud MM-il naiskondliku pronksi ja kolm aastat hiljem Leipzigis kulla. Lisaks on tal kodus viis medalit Euroopa meistrivõistlustelt.