Putinit õigustanud endisel vormelibossil tuleb kohtu ette astuda

HMCR-i juurdlusosakonna direktor andis mõista, et Ecclestone'i vahele võtmise nimel nähti kõvasti vaeva. „Juhtumi uurimine oli väga keeruline ning laiahaardeline. Me võitleme ausate maksumaksijate nimel ning kõiki, kes meile pihtide vahele jäävad, ootab karm karistus. Mitte keegi pole meie haardeulatusest väljas,“ sõnas Simon York.

Mõned nädalad tagasi ületas vastuoluline ärimees uudiskünnise aga hoopis teistsugustel põhjustel. Nimelt andis Ecclestone teada, et on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga hea sõber ning vajadusel viskuks tema kaitsmiseks kasvõi kuuli ette.

Lisaks avaldas ta toona arvamust, et Putin on mõistlik ja esmaklassiline inimene ning selles, et sõda pole veel lõppenud, on süüdi hoopis Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi.