Kas McLareni F1 tiim viskab alavormis vormelitähe üle parda?

22-aastane tiimikaaslane Lando Norris on Ricciardost selgelt stabiilsemaid tulemusi näidanud. Tänavu on britt 58 punktiga seitsmes, Ricciardo hoiab 15 silmaga 14. kohta. Kuigi Ricciardol on tiimiga kehtiv leping veel 2023. aasta lõpuni, spekuleerivad erinevad väljaanded, et tänavuse hooaja järel võib ta McLarenis koha kaotada.