Järjekordne F1 piloot asus Jüri Vipsi kaitsma: sellise asja pärast ei tohiks karjäär ohtu sattuda

21-aastane Vips sattus rassismiskandaali möödunud nädala alguses, kui kasutas Twitchi otseülekandes arvutimängu mängides n-sõna ja kutsus roosat värvi „geide värviks“. Red Bull teatas selle peale nädala alguses, et on Vipsiga koostöö lõpetanud.

Teine vormelimaailma tabanud skandaal puudutab aga endist vormelisõitjat Piquet', kes kutsus Lewis Hamiltoni „väikeseks neegriks“.

Norrise sõnul tuleks juhtumitel selgelt vahet teha: „Ma arvan, et seal on suur erinevus, kas keegi kasutab sobimatuid sõnu kogemata või üritab meelega kedagi diskrimineerida. Aga loomulikult pole rassistlik sõnakasutus ühestki otsast aktsepteeritav, sest sõnadel on suur kaal.“ rääkis Norris Suurbritannia GP eelsel pressikonverentsil.

21-aastane inglane lisas, et ta küll ei tea millise karistuse oleks Vips pidanud saama, aga kindlasti ei tuleks eestlase tulevikule vett peale tõmmata. „Inimesed teevad ikka elus vigu ja ma usun, et kellegi karjäär ei tohiks sellise asja pärast ohtu sattuda. Inimesed väärivad uut võimalust ning seda, et neile andestataks.“

Norris pole aga sugugi mitte ainus sõitja, kes on lähipäevadel Vipsile toetust avaldanud.

Alles eile esines sarnase sõnavõtuga ka valitsev maailmameister Max Verstappen: „Ma tean Jürit ilmselt natuke rohkem kui tavaline inimene ning ta on tegelikult väga tore kutt. Ma arvan, et ta tõesti sai aru, et käitus valesti. See, mis ta ütles, ei olnud korrektne, kuid ma tõesti arvan, et ta vääriks teist võimalust.“