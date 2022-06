Hitechi tiim kinnitas: Jüri Vips jätkab hooaja lõpuni F2-sarjas

21-aastane Vips sattus skandaali möödunud nädala alguses, kui Twitchi otseülekandes arvutimängu mängides kasutas n-sõna ja kutsus roosat värvi mütsi „geide värviks.“ Red Bull teatas teisipäeva õhtul, et on oma varu- ja testisõitjaga koostöö lõpetanud.

Päev hiljem kinnitas aga Hitech, et eestlane saab hooaja lõpuni nende ridades F2-s edasi võistelda. Hitechi pealik Oliver Oakes teatas pressiteate vahendusel, et meeskond kaalus otsust tõsiselt.

„Lasta tal hooaeg lõpuni sõita on Jürile võimalus läbi oma tegude tõestada, missugune inimene ta tegelikult on,“ sõnas Oakes. „Olen talle selgeks teinud, et tema sõnakasutus oli vastuvõetamatu, aga otsustasin anda talle võimaluse enda lunastamiseks.“

Oakes lisas, et tiim mõistab igasuguse rassistliku või solvava käitumise hukka. „Kui elame aga ühiskonnas, kus keegi ei tohi teha mitte ühtegi viga, seejärel siiralt vabandada ja ei tohi saada uut võimalust, siis mida see ühiskonna kohta ütleb?“ arutles Oakes. „Ma ei tea, miks ta nii ütles ja miks ta sellisel ajal Call of Dutyt otseülekandes mängis. On asju, mis aitavad karjäärile palju rohkem kaasa!“

„Tean aga, et Red Bulli otsus temaga koostöö lõpetada on Vipsile purustav kogemus ja teenitud karm karistus,“ jätkas Oakes. „Reaalsus on, et (ühiskond) ei jõua kunagi ühisele arusaamale, kas see on piisav karistus või mitte.“

„Minu silmis ei saa vabandusega sellist kahju parandada. Jüril edasi võistelda lubades anname talle võimaluse tõestada, kuidas ta käitumist kahetseb. Ta peab igal võimalusel sellest kinni haarama,“ jätkas tiimi pealik. „Ta peab tegema läbiva muutuse, mitte andma lihtsalt lühikese väärtusi puudutava kommentaari.“

Oakes lisas, et Hitechi otsus ei pruugi kõigile meeldida, kuid iga inimene väärib teist võimalust. „Mitte aga kolmandat. Jüri eneseaustus, maine ja karjäär on nüüd tema enda kätes,“ sõnas Oakes, kes pressiteate lõpetuseks lisas, et tiim antud intsidenti rohkem ei kommenteeri.