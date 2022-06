Vormelimaailmas lahvatas uus rassisismiskandaal: kolmekordne maailmameister langes suure kriitikarahe alla

Mitmed rahvusvahelised väljaanded vahendavad, et toonast olukorda analüüsides kutsus Piquet intervjuus Hamiltoni „väikeseks neegriks“. Möödunud nädalal kaevati Brasiilia meedias mullune intervjuu välja ning nüüdseks on Piquet sattunud rahvusvahelisse skandaali.

BBC teatel lisas Piquet, kelle tütar Kelly on Verstappeni elukaaslane, et toonane kokkupõrge oli „nali“ ja Hamiltonil „vedas“, et ainult Verstappen seina sõitis.