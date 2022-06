Rassismiskandaali sattunud Hamilton nõuab, et Jüri Vipsile niisama lihtsalt ei andestataks

Kuigi Piquet' ja Vipsi ta eraldi välja tooma ei hakanud, siis võib sõnavõtust ometi tugevalt välja lugeda seda, et andestamise aeg on läbi ning mõlemad mehed peavad oma tegude eest vastutust kandma. „See (rassism) on enamat kui lihtsalt sõnad. Arhailistel maailmavaadetel pole enam meie spordis kohta. Selline suhtumine on mind pikalt ümbritsenud ja olen neile alati sihtmärgiks olnud. Neil on olnud õppimiseks piisavalt aega. Aeg on tegudele asuda!“ sõnas Hamilton Twitteri vahendusel.