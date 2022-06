Legendaarne väravavaht ei soovinud Chelsea uutele omanikele jalgu jääda

„Mul on olnud suur au sellel ametipostil töötada, aga tunnen, et seoses omanike vahetusega on õige aeg klubist lahkuda. Olen rõõmus, et klubil läheb uute omanike käe all hästi ning olen kindel, et neil läheb tulevikus hästi nii väljakul kui ka väljaspool seda,“ sõnas Cech Chelsea ametlikus teadaandes.