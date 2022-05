Abramovitš müüs Chelsea maha ligi 5 miljardi euro eest

Tehingu väärtuseks on 4,25 miljardit naela ehk umbes 4,97 miljardit eurot. 2,5 miljardit naela kulutatakse meeskonna aktsiate omandamiseks ja 1,75 miljardit naela investeeritakse klubisse.

"Tehing loodetakse lõpule viia mai lõpuks. Müügi vormistamiseks on vaja Premier League`i ja Briti valitsuse heakskiitu," teatas Chelsea jalgpalliklubi oma avalduses.

Kuna Briti valitsus on kehtestanud Ukraina sõja puhkemise järel majanduslikud sanktsioonid Chelsea omanikule Roman Abramovitšile ning tema rahalised vahendid külmutanud, kantakse kogu aktsiate ostust saadud tulu Suurbritannias asuvale külmutatud pangakontole.

Abramovitš on juba varem kinnitanud, et kõik müügist saadud vahendid annetatakse heategevuseks. Raha ülekandmiseks on vaja Briti valitsuse heakskiitu.