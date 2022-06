Kettaheitetäht kiitis Kanterit ja meenutas ekstreeneriga lahvatanud tüli, mis algas seoses eestlannast vasaraheitjaga

Mullu sügisel alustas sloveen koostööd aga olümpiavõitja Gerd Kanteriga. Tänavu mais viis Čeh Kanteri juhendamisel isikliku rekordi 71.27-ni. „Eelmise treeneriga võrreldes on Gerd palju usaldusväärsem, targem ja viib treeningprogramme paremni läbi. Gerdi teadmised on väga head,“ kiitis ta.

„Paljud on küsinud, mis on minu arengu taga. Ütleksin, et kõik uus on töötanud. Treener, taustajõud ja treeningud on võrreldes mullusega muutunud,“ lisas Čeh, kes elab osa aastast Tallinnas.