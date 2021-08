Sloveenia meedia süüdistab: Eestlanna ajas meie spordiässa olümpia eel treenerist lahku

"Kristjan nägi nii palju vaeva ja tema eelmine treener tegi kõik endast oleneva, et see tema jaoks vahetult enne Tokyot ära rikkuda. Kõige raskem on näha, et inimesele, keda sa armastad, töötab tema enda meeskond vastu," lisas Orel.

"Häbi kõigile ajakirjanikele, kes teevad lugusid lihtsalt klikkide saamiseks, isegi meie kommentaari küsimata. See oli meie elu, mitte naljakas lugu, mida teised lugeda ja hinnata saaksid. Tean sisimas, et tegime kõik, et olukorda parandada, kuigi see oli selgelt parandamatu. Ainus, mida saan teha, on paluda tulevikus rohkem kaastunnet. Kunagi ei tea, mis kulisside taga toimub," lõpetas eestlanna oma postituse.