Hispaania suurklubi Real on pika puuga läbi aegade kõige edukamaks klubiks Meistrite liigas. Siiski tundus viimastel aastatel aina enam, et nende seis läheb võrreldes rikkamate Inglismaa klubide, prantslaste PSG ja sakslaste Müncheni Bayerniga raskemaks. Nii on Reali president Florentino Perez olnud Superliiga üheks peamiseks eestvedajaks. Ta on üha enam mõistnud, et rahaliselt jäädakse konkurentidele alla ja seda on vaja kuidagi muuta.