Neuville kirus Hyundaid: oleme kriisis. Vajame inimesi, kes juhivad ja teevad otsuseid

Kui hooajast on möödas vähem kui kolmandik, on Toyota saanud Hyundai ees nii tootjate kui sõitjate arvestuses suure edumaa. Meeskondlikus edetabelis on Toyota edu juba 59 punkti, sõitjate MM-sarjas juhib Kalle Rovanperä Neuville'i ees 46 ja Ott Tänaku ees 69 punktiga.

"Ajalugu kordub, kuna oleme kokku puutunud mitmete probleemidega, nagu ka eelmistel aastatel. Oleme nende tõttu palju punkte kaotanud. Sellest on kahju, sest meil on kõik vahendid, et hästi esineda," ütles Neuville intervjuus RTBF-le.

Belgia rallisõitja sõnul on esimene probleem, et tiimis puudub korralik juhtimine. Hyundai on olnud ilma tegeliku meeskonnajuhita alates eelmise hooaja lõpust, kui Andrea Adamo pani ameti maha. Pärast seda on prantslane Julien Moncet olnud Hyundai ajutine tiimiboss.

"Vajame inimesi, kes teevad otsuseid ja juhivad meeskonda ning kellel on jõudu ja karismat, et juhtida sellist ettevõtet nagu Hyundai Motorsport. Meil pole hetkel ühtegi sellist inimest. Meeskond on väikeses kriisis," heitis Neuville tiimile ette.

Neuville on juba teine ​​Hyundai tippsõitja, kes on oma meeskonda viimasel ajal avalikult kritiseerinud. Ott Tänak oli sama teinud pärast Portugali MM-rallit.

„Hetkeseisu on raske tõsiselt vaadata. Meil on palju muid ja väga sügavaid probleeme, punktiseis on neist kõige väiksem,” lausus Tänak pärast ralli lõppu Delfile ja Eesti Päevalehele.

Neuville lisas: "Peame Toyotat nende esituste puhul õnnitlema. Nende auto töökindlus on muljetavaldaval tasemel. Peame lootma, et Sardiinias läheb meil paremini," viitas belglane järgmisel nädalal toimuvale võistlusele.