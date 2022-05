Ott Tänak võitleb Hyundai probleemidega. Rallimaailm näeb uue valitseja sündi

Tänavusest rallihooajast on sõidetud üksnes neli etappi. Seda arvestades on Kalle Rovanperä vahe järgmistega kosmiliselt suur. Portugalis saavutatud võit oli 21-aastasele soomlasele kolmas järjestikune esikoht ja lähim jälitaja Thierry Neuville kaotab juba 46 punktiga. Ülejäänud on veelgi kaugemal. Puhta mees mehe vastu sõiduga seda vahet tagasi ei tee, seda enam, et Toyotaga sõitval Rovanperäl ei paista nõrku külgi olevatki. Kõik kolm võitu on ta saanud erinevates oludes.