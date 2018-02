Teenetemärgi pälvinud Kert Toobal: tundub, et olen panustanud õigesse kohta

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 166 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti elu paremaks. Nende hulka kuuluvad ka Eesti meeste võrkpallikoondise kapten Kert Toobal ja Põltsamaa noortetreener Toivo Uusna.

Toobal, kes pälvis Valgetähe IV klassi teenetemärgi, on Eesti koondist esindanud juba 2001. aastast ning kokku osalenud 272 Eesti rahvuskoondise mängus.

„Tänud. Suur au ja rahulolu. Võrkpallil sel aastal kaks medalit. Meid on märgatud ja teeme õiget asja. Selliseid tunnustusi on võimalik saada ainult koondist esindades ja olen panustanud õigesse kohta. Tunnustus kogu Eesti võrkpallile tehtu eest!“ sõnas Eesti koondise mitmel korral EM-finaalturniirile viinud ning samuti Euroopa -ja Maailmaliiga võiduni viinud Kert Toobal, vahendab volley.ee.

Valgetähe V klass teenetemärgi pälvis Põltsamaa spordikooli võrkpallitreener Toivo Uusna. Toivo on võrkpalli poisse õpetanud ligi 35 aastat. Tema käe all on sirgunud õpilased nagu Taavi Nõmmistu, Erko Valdmets, Karl Jaani, Silver Maar - jpt. Aastal 2012 valiti ta Jõgevamaa parimaks treeneriks, 2010. aastal pälvis Kultuurkapitali elutööpreemia.

Loe siit, kes veel sporditegelastest teenetemärgi pälvisid.