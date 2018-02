Malcolm Wilson, Kert Toobal, Matti Killing ja Indrek Kelk saavad riigilt teenetemärgi

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid otsustas sel aastal riikliku teenetemärgiga tunnustada mitmeid sporditegelasi eesotsas Eesti sõudjate treenerit Matti Killingu, Ott Tänaku karjäärile hoo sisse puhunud M-Spordi tiimipealiku Malcolm Wilsoni, Eesti võrkpallikoondise kapteni Kert Toobali ning Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelguga.

"Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel anname oma riigi teenetemärgid tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks," seisab avalduse tekstiosas. "Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele."

Valgetähe III klassi teenetemärgi pälvis 69-aastane sõudmistreener Matti Killing, kelle näpunäidete järgi on maailma tippu jõudnud mitmed Eesti sõudjad. Eesti paarisaerulise neljapaadi treenerina on ta jõudnud mitmete tiitlivõistluste medaliteni.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi sai 49-aastane Indrek Kelk, kes on pannud aluse paljudele rahvaspordiüritustele eesotsas Tartu rulluisumaratoniga ning olnud aastaid Tartu Maratoni ürituste peakorraldajaks.

Sarnaselt Kelguga tunnustati Valgetähe IV klassi teenetemärgiga ka 38-aastast Toobalit, kes on Eesti võrkpallikoondise ridadesse kuulunud juba 17 aastat ning on Eesti ridades 2009., 2011., 2015. ja 2017. aastal osalenud EM-finaalturniiril. Kahel korral on Toobal valitud Eesti aasta võrkpalluriks.

61-aastane britt Wilson pälvis ainsana Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi. Wilson on rallitiimi M-Spordi pealik, tänu kellele jõudis maailma absoluutsesse tippu Ott Tänak. Wilson nägi Tänakus potentsiaali ka siis, kui teised seda ei teinud ning eelmisel hooajal lõpetas Tänak oma perioodi M-Spordis kahe rallivõidu ja MM-sarja kolmanda kohaga.

Valgetähe V klassi teenetemärgiga tunnustati teiste seas veel veemotospordi edendajat Lembit Aaslav-Kaasikut, spordiajakirjanikku ja invaspordi edendajat Are Ellerit, purjetajat ja spordielu edendajat Arvet Tetsmanni, võrkpallitreenerit Toivo Uusnat