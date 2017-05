FOTOSEERIA: Kas Kalevi spordihallis on publik liiga lähedal? Pealtvaataja lõi Tähel palli eest ära

Eesti ja Rumeenia MM-valiksarja võrkpallimatš, mis lõppes meie 3:1 võiduga, pakkus actionit igale maitsele.

Võit tuli ja 1330 pealtvaatajat said ilusa elamuse. Uues Kalevi hallis pole tõepoolest halbu istekohti, kõik vaatajad on väljakule mõnusalt lähedal. Seda kiitsid võidu järel ka võrkpallurid. Samas tekkis ka üks olukord, kus Robert Täht sööstis esimestesse pingiridadesse läinud palli päästma, kuid pealtvaatajad segasid – nende suunas tormavat võrkpallurit nähes ehmatasid ja lõpuks panid pallile ise käe külge. Ilmselt oli see tingrefleks ega keegi sihilikult Eesti koondist šaboteerida tahtnud.

„Oleksin võinud palli vast ära tuua, kui pealtvaataja poleks nukke ette pannud. Loodame, et tähtsates mängudes käsi ette ei panda,“ esitas Täht palve järgmisteks kordadeks. Seega soovitus esimestes ridades istuvatele võrkpallisõpradele: olge palun valmis selleks, et mängijad üritavad teie poole lendavat palli mängida, tehke neile võimalusel ruumi ja ärge lööge nende nina eest palli minema.

Meie fotograaf Karli Saul, kes hiljuti karastus Eurovisioonil ja jõudis Ukrainas tippvormi, on antud olukorrast saanud mitu omapärast pilti:

Robert Täht üritab palli päästa. Foto: Karli Saul