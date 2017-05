FOTOD: Tähelt ja Vennolt superpartii ning Eesti võrkpallikoondis alustas MM-valiksarja kindla võiduga lähikonkurent Rumeenia üle!

Eesti oli suure osa mängust vastasest selgelt üle. Vaid kolmanda geimi keskel lasti rumeenlastel teha spurt, mille järel geimi tagasi tulla enam ei õnnestunudki. Neljas geim oli aga taas täielikult meie kontrolli all.

Eesti vaieldamatud rünnakuliidrid olid oodatult Robert Täht ja Oliver Venno, kes tõid suure osa meeskonna punktidest. Mõlemad tõid võitjatele lõpuks 20 punkti kasuteguriga +13. Andrus Raadik lisas 8 (+3) ja Andri Aganits 7 (+5) punkti. Eesti algkoosseisu kuulusid lisaks nimetatud meestele täna veel Ardo Kreek, Rait Rikberg ja Kert Toobal. Statistika.

D-grupi avakohtumises alistas Venemaa Kalevi spordihallis Montenegro suhteliselt kindlalt ja kiirelt 3:0 (21, 22, 18). "Esimene mäng ei olnud lihtne. Siiski olen teatud momentidega rahul, kohati mängisime häid punkte, eriti blokis ja kaitses," ütles Montenegro koondise peatreener Veljko Basic. "Venemaa on selgelt grupi suursoosik. Eestil on head võimalused tulla teiseks, aga loodetavasti tuleb teiseks Montenegro!"

Homme kohtub Eesti Kosovoga, seejärel on meie vastasteks Montenegro, Ungari ja suurfavoriit Venemaa.

2018. aasta MM-i Euroopa tsooni 2. valikringi D-alagrupi mängud:

24. mai

15:00 Montenegro – Venemaa 0:3

18:00 Eesti – Rumeenia 3:1

20:30 Ungari – Kosovo

25. mai

15:00 Venemaa – Rumeenia

18:00 Kosovo – Eesti

20:30 Montenegro – Ungari

26. mai

15:00 Rumeenia – Kosovo

18:00 Eesti – Montenegro

20:30 Ungari – Venemaa

27. mai

15:00 Montenegro – Rumeenia

18:00 Ungari – Eesti

20:30 Venemaa – Kosovo

28. mai

15:00 Rumeenia – Ungari

17:30 Kosovo – Montenegro

20:30 Eesti – Venemaa

Karl Rinaldo: 25:16 LÄBI! Venno lööb mängu lõpetuseks veel ühe raske palli maha!

Karl Rinaldo: 24:15 Venno järjekordne rünnak viib Eesti matšpallini! Publik on Kalevi spordihallis tõusnud püsti.

Karl Rinaldo: 22:12 Venno mängib ühese bloki kergelt üle ja viib meid võidu lävele.

Karl Rinaldo: 19:10 See on Venno geim! Saame kaitsepalli üles, millele järgneb Rikbergi äärmiselt kõrge tõste keset väljakut, kuid Venno lööb sellegi kolmese bloki vahelt maha!

Karl Rinaldo: 16:9 Venno serviäss viib meid teisele tehnilisele ajale juba seitsmepunktilises eduseisus!

Karl Rinaldo: 13:9 Tammemaa lööb servi napilt auti.

Karl Rinaldo: 13:8 Vahetus: Aganits välja, tema asemel asub servima Tammemaa.

Karl Rinaldo: 12:7 Vennooo! Kolmene blokk on ees, aga tema suunab palli kena puutega üle käte.

Karl Rinaldo: Kolme geimi järel oli Tähel kirjas juba 17 (+12), Vennol 12 punkti (+5).

Karl Rinaldo: 8:5 Esimesele tehnilisele ajale pääseme eduseisus. Meie rünnakuid hoiab täna üleval Täht, Venno hoog on mängu edenedes veidi vaibunud.

Karl Rinaldo: 7:4 Raadik lööb kahesest blokist palli auti.

Karl Rinaldo: 5:1 Kreek on täna meie tempomeestest varjus olnud, aga Aganits mitte. Serviäss!

Karl Rinaldo: 2:0 Eesti alustab neljandat geimi särtsakalt - Venno tänab Tähte hea servi eest ja lööb palli maha.

Märt Roosna: 10:8 eduseisus lasti vastastel teha 1:6 spurt. See periood peatreener Gheorghe Cretule kindlasti ei meeldi, sinna mahtus Raadikult kaks ja Tähelt üks löök blokki ja Venno löök auti. Ja servivead, need servivead...

Karl Rinaldo: Kes pole täna meie meestest veel kordagi väljakul käinud? Tammemaa, Kollo, Teppan, Losnikov ja Treial.

Karl Rinaldo: 22:25 Jah, Eesti andis geimi keskosas initsiatiivi käest ning enam järgi tulla ei suutnudki. 1:2.

Karl Rinaldo: 22:24 Täht mängib bloki kenasti üle. Kaks geimpalli veel.

Karl Rinaldo: 21:24 Alliku serviseeria lõpeb - rumeenlased saavad palli kuidagi kätte ja löövad punktiks. Kolm geimpalli.

Karl Rinaldo: 21:23 Saame kaitsest palli üles! Ja Täht realiseerib Kreegi tõste kavala hanitusega!

Karl Rinaldo: 19:23 Raadik välja, Allik servima.

Karl Rinaldo: 20:23 Allikult taas fantasiline serv, rumeenlaste vastuvõtust kerkib pall võrgu kohale, kust Täht lööb selle kolme meetri sisse!

Karl Rinaldo: 18:22 Toobali tõste Kreegile ebaõnnestub.

Karl Rinaldo: 18:21 Rumeenlased saavad kaitses palli kätte ja leiavad rünnakul meie kolmesest blokist augu üles...

Karl Rinaldo: 17:18 Publik on mängu lõpuks sisse tulnud, sest meeskond on keerulises seisus. Õnneks neljapunktiline vahe on vähenenud ühele, viimane punkt Aganitsa temporünnakust.

Karl Rinaldo: 15:17 Aga tuleb otsa kohe ka Tähe serviäss.

Karl Rinaldo: 14:17 Tähelt õnnestunud ründelöök, ent Eesti on sellegipoolest jäänud tagaajaja rolli.

Karl Rinaldo: 11:11 Kreegi temporünnak lõpetab rumeenlaste neljapunktilise seeria.

Karl Rinaldo: 10:9 Eesti pääseb hetkeks juba kolme punktiga ette, ent Raadik eksib seejärel kahel korral järjest kolmese bloki vastu.

Karl Rinaldo: 8:6 Raadik ründab kenasti ühesest blokist mööda ja viib eestlased tehnilisele ajale eduseisus.

Karl Rinaldo: 3:3 Täht mängib jälle nii-nii kavalalt raske palli üle, et rumeenlased ei saa jaole.

Karl Rinaldo: Mäng on täpselt tund aega kestnud, kui algab kolmas ja võimalik, et ka viimane geim.

Märt Roosna: See geim oli paras servivigade paraad. Eesti eksis minu arvestuste kohaselt servijoone taga 7 korda, Rumeenia oli üsna "samast klassist". Õnneks ei lasknud me vastastel viigistada. Meieni on jõudnud ka mitteametlik publikunumber - 1330.

Karl Rinaldo: 25:21 Vastaste serviviga lõpetab geimi - 2:0 meile! Selle geimi märksõnad olid Alliku servid ja kogu meeskonna suurepärane kaitsemäng.

Karl Rinaldo: 23:20 Vastaste palling kukub võrgu tripsust õnnega pooleks meie poolele, kuid meie Toobal saab käe vahele. Järgneb Rikbergi kiire tõste Tähele ja sealt tuleb kaval lahendus ning punkt!

Karl Rinaldo: 21:19 Vahetus tagasi: Raadik väljakule, Allik puhkama.

Karl Rinaldo: 21:18 Allikult suurepärane serv! Vastased saavad palli küll üle võrgu, ent Venno realiseerib.

Karl Rinaldo: 20:18 Allikult hea serv, vastased mängivad temposse, kuid koostöö ei klapi. Punkt meile ja vahetus on seega end õigustanud!

Karl Rinaldo: 19:18 Eestilt selle geimi esimene vahetus: Raadiku asemel tuleb servima Allik.

Karl Rinaldo: 16:15 Venno on sarnaselt Tähele ja Aganitsale olnud mängu esimeses pooles võimas - tema punkt viib meid teisele tehnilisele ajale napis eduseisus.

Karl Rinaldo: 14:13 Raadik eksib pärast õnnestunud rünnakut taas servil ning on enda peale väga pahane. Meie õnneks eksivad kohe seejärel pallingul ka vastased.

Karl Rinaldo: 11:11 Raadikut on täna vastased serviga kogu aeg otsinud. Hetkel saab päranakas palli küll kenasti kätte, kuid meie temporünnak punkti ei too.

Karl Rinaldo: 8:7 Tehnilisele ajale läheme eduseisus meie.

Karl Rinaldo: Imeline kaader Andres Toobali esimese geimi kavalast punktist. Teist geimi alustas aga taas vanem vend Kert.

Karl Rinaldo: 3:4 Teine geim on alanud meie jaoks rabedamalt kui esimene. Venno eksib servil.

Märt Roosna: Tähel peaks olema 5, Vennol 4, Aganitsal 3 ja Kreegil 2 punkti. Ohjad olid isegi üllatavalt kindlalt Eesti käes.

Karl Rinaldo: 25:15 Avageim kindlalt Eestile! Geimi lõpetab vastaste lihtviga.

Karl Rinaldo: 24:15 Enesekindel kah veel! Andres Toobal lükkab palli kavalalt üle võrgu ja ükski rumeenlane enam käsi alla ei saa!

Karl Rinaldo: 22:15 Aga ei, Andres Toobal mängib ilmselt geimi lõpuni. Ja praegu kõik toimib ka - ta tõstab suurepäraselt temposse Kreegile, kellel ei teki vastase ülemängimisel mingeid probleeme.

Karl Rinaldo: 20:15 Raadik, kes rünnata pole täna veel sisuliselt saanudki, eksib servil. Andres Toobal tuli hetk tagasi Kert Toobali asemel väljakule. Tegu on siiski vaid hetkelise vahetusega, et blokki tugevdada.

Karl Rinaldo: 16:9 Rumeenlastelt tehnilist praaki ja meie eduseis teisel tehnilisel ajal juba seitse punkti!

Karl Rinaldo: 13:8 Pika pallivahetuse lõpetab Kreegi kaval tõste Tähele, kes saab tühja võrgu pealt palli täiega maha põrutada!

Karl Rinaldo: Ka Toobal on seni väga võrdselt tõsteid jaganud igasse suunda.

Karl Rinaldo: 8:5 Aganits on alustanud mängu suurepäraselt - just tema kindel rünnak viib Eesti esimesele tehnilisele ajale kolmepunktilises eduseisus.

Karl Rinaldo: 7:5 Täht toob Eestile valikturniiri esimese eksi, kuid eksib kohe järgneval üritusel.

Karl Rinaldo: 6:4 Aganitsa blokk ning meie liidrite Venno ja Tähe rünnakupunktid viivad Eesti kahega juhtima.

Karl Rinaldo: 2:2 Meie saame esimese punkti Tähe tagaliinirünnakust, vastased tempost. Mõlemad on teinud juba ka ühe servivea.

Karl Rinaldo: Eesti algkoosseis ongi üllatusteta: Venno, Täht, Raadik, K. Toobal, Aganits, Kreek ja Rikberg.

Karl Rinaldo: Rumeenlaste põhikoosseis: Dumitru, Bontea, Bartha, Aciobanitei, Bala, Spinu ja Maries.

Karl Rinaldo: Aga nüüd, aga nüüd... Kes tulevad välja Eesti algkoosseisus? Üllatusi siin ju olla ei tohiks.

Märt Roosna: Tõsi, ruumi veel on. Samas kvaliteet maksab ka midagi, esindatud on näiteks legendaarne Kalev-68 ja saalis on ka Ivo Linna.

Karl Rinaldo: Hea meel on tõdeda, et publikut on saalis täna rohkem kui pühapäevases sõprusmängus Venemaaga. Vabu kohti on samas jätkuvalt palju.

Märt Roosna: Eesti ja Rumeenia mängu soojendus käib. Võin isiklikust kogemusest öelda, et Rumeenia diagonaalründaja Laurentu Lica löögikäsi on toonuses - nimelt sain temalt palliga kerge laksu vastu nägu. Istuvad ju ajakirjanikud ja statistikud kohe väljaku ääres. Pole hullu, mees kenasti vabandas ja silmnägemine jäi enam vähem terveks. Igatahes tema hakkab Sinilõvidele kindlasti peavalu valmistama.

Märt Roosna: Geim Venemaale 25:18 ja mäng 3:0. Kaks esimest geimi oli mängu küll, kuid Sergei Šljapnikovi hoolealused kontrollisid kogu matši käiku kindlakäeliselt.

Märt Roosna: Üks uitmõte. Aastal 1987 oli Savvini turniiril Kalevi spordihall rahvast pungil täis, kõik tahtsid näha tippvõrkpalli. Eestlastest kuulus toona liidu koondisse vaid Jaanus Lillepuu, kes ei olnud iseenesest päris põhimees. Aga täna... Venemaa sümboliseerib endiselt maailma tipptaset, aga publikut on vähe. Pakun huupi, et 150 inimest koos kõigi teiste tiimide liikmetega. Iseenesest täitsa okei, kellaaeg ju ka varane. Aga loodetavasti Eesti mängu ajaks on tribüünid täis, sest Sinilõvid väärivad toetust! PS Ärge seda publikunumbrit liiga tõsiselt võtke, ma pead ei anna. Igal juhul pole vutiliidul vaja nüüd Kalevi halli tõtata, pilte klõpsida ja punase markeriga hakata pilte täpsutama :)

Märt Roosna: Venemaa läheb kindlalt oma teed, juhib 16:10 kolmandat geimi.

Märt Roosna: Teine geim Venemaale 25:22. Mingit jõudemonstratsiooni idanaabrid ei korralda, aga ülekaal on selge. Montenegro mängijad kaotavad, naeratus näol. Ju ei loodetudki siit võitu. Üks on kindel - Eestil tuleb nendega veel kõva pusimine. Eesmärgiks on seatud tulla kuueliikmelises alagrupis kahe hulka, aga olen kindel, et mingi kerge jalutuskäik see olema ei saa.

Märt Roosna: Venemaa juhib teist geimi 16:12.

Märt Roosna: Esimene geim Venemaale 25:21. Pilt oli sarnane Eesti mänguga: geimi esimeses pooles lubati Montenegro ettegi, kuid otsustavas faasis on venelastel kindlust lihtsalt rohkem.

Märt Roosna: Esimene üllatus on MM-valiksarjas juba sündinud. B-grupiga tehti algust eile ja Austria suutis üle mängida Slovakkia 3:1. Ei olnud kerge teistelgi soosikutel, Kreeka kaotas geimi Moldovale ja Holland Luksemburgile.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! MM-valiksarja D-grupi mängudega on Kalevi spordihallis algust tehtud, väljakul on Venemaa ja Montenegro, seis esimeses geimis 12:10 Venemaale.