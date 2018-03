FOTOD JA VIDEOD | 17aastane koolipoiss aitas Pärnu finaali. Keelt üllatas publik: saarlased, häbi! Vahetate värvi nagu mõned 90ndate alguses

Võrkpalli Balti liiga poolfinaalides seljatasid Pärnu Jekabpilsi ja Saaremaa Rakvere tulemusega 3:1.

Õhtune mäng Pärnu ja Jekabpilsi vahel algas ootuspäraselt Eesti meeskonna eduga. Kuid eduseisul 21:16 tabas Avo Keele hoolealuseid täielik kramp ning geim kaotati 24:26. Teise geimi esimeses pooles vahetas Keel kahvatult tegutsenud Kevin Saare asemel sisse hiljuti 17. sünnipäeva tähistanud Märt Tammearu ning lätlase Toms Švansi asemel Tamar Nassari. See oli täistabamus ning Pärnu mäng paranes, järgmised geimid võitsid nad 25:20, 25:19, 25:12.

Märkimisväärselt hästi sai elu esimeses tõeliselt suures mängus hakkama Tammearu. Ta kogus 8 punkti (kasutegur +8) ja lõi 10 tõstest 7 ära (ühtegi eksimust ega blokkilööki ei teinud). Võistkonna liidriks oli 17 punkti kogunud nurgaründaja Taavet Leppik, kes lõi väga ohtlikku servi. Oma tööd tegi hindele viis pluss temporündaja Karel Palmar: 17 punkti (+12; rünnak 10st 9!). Lisaks tõi Robert Juhnevic 16 punkti ja Nassar 9. No mine sa võta kinni, kes oli meeskonna parim! Seekord vist kapten Palmar, aga kahtlemata oli matš võtmehetkeks Tammearu ja Nassari platsile tulek. STATISTIKA

"Võin täna täitsa rahule jääda mänguga," rääkis Tammearu. "Päris raske on vahetusest tulla. Andisin endast kõik, teadsin, et pean hästi mängima. Püüdsin täiega!"

Saarlased aitas reele tagasi Pulga sekkumine

Esimeses poolfinaalis sai Saaremaa oodatult oma tahtmise, võit tuli numbritega 3:1 (25:19, 20:25, 25:18, 25:14). Juba õige mitmendat korda sel hooajal aitas murrangu tuua Saaremaa pingilt sekkunud Hindrek Pulk, kes sedapuhku lülitus mängu teises geimis. Lõpuks kogus Pulk 17 punkti (+12; rünnak 57%), Tomaš Halanda lisas 13 ja koguni kuus punktiblokki pannud Mihkel Tanila 12.

Rakvere resultatiivseimad olid sedapuhku keskblokeerijad: Joonas Popmani kontole kogunes 13 ja Siim Ennemuistile 12 punkti. Veerandfinaalis Tartu vastu hiilanud diagonaalründaja Elia Lulla piirus 7ga ja kuna eksimusi sigines väga palju, oli ta efektiivsusnäit -7. STATISTIKA

Eelinfo:

Veerandfinaalis saadud kaotus Rakverele läks maksma Tartu Bigbanki treenerile Oliver Lüütsepale töökoha. Tänases Eesti Päevalehes uuris Rakvere klubi president Raigo Pärs Saaremaa lootsilt Urmas Talilt, kas Rakvere võidu korral lööks temagi tool kõikuma. „Päris kindlasti. Mul on juba lahkumisavaldus valmis kirjutatud, vaid kuupäev on puudu,” teatas Tali. Raske uskuda, et asi just tegelikkuses nii hull on, karikasarja võit on ju saarlastel sellest hooajast juba kirjas, aga kindlasi oleks kaotus Rakverele kodupublikule šokk. Credit24 Balti liigas on saarlased võitnud mõlemad omavahelised matšid tulemusega 3:0.

Kihlveokontorid ennustavad Balti liiga võitjaks Saaremaad. Nende võidu korral saaks panustaja raha tagasi 1,85-kordselt, Pärnu võidukoefitsient on 2,5, Jekabpilsil 6,5 ja Rakverel 15. Samas kui meenutada aasta tagasi peetud finaalturniiri, siis ka seal oli Rakvere autsaider, ometi suudeti poolfinaalis üle mängida Tartu ja finaalis Pärnu.