Võrkpallurid Siidri-Siiri ja Veini-Viivi uurivad Urmas Talilt: mis on parim jook taastumiseks?

Täna lähevad Kuressaares poolfinaalides vastamisi suursoosik Saaremaa ja üllataja Rakvere ning Pärnu ja Jēkabpils. Tegime eksperimendi: seekord ei esitanud ajakirjanik tavapäraseid küsimusi stiilis „Noh, kuidas tähtsateks mängudeks valmis olete?”, vaid pärijateks olid mängijad ja klubide eestvedajad. Kehtis lihtne reegel: vaba mikrofon, küsida võib kõike.

Soojenduseks uuris Pärnu klubi tegevjuht Reio Tilk kõigilt kolmelt treenerilt: „Kelle välismaal pallivatest Eesti koondislastest võtaksid final four’iks meeskonda tugevdama?”

Rakvere loots Andres Toode: „Ilmselt Robert Tähe või Keith Puparti. Nurgaründaja positsioonile oleks kõige rohkem mängijat vaja. Praegu on mul kaks nurgameest, kuid Tanel Uusküla on vigastatud ja asendaja Mart Toom on noor. Uusküla põlv on praegu veidi parem, arvan, et ta tuleb Saaremaa vastu platsile.”

Saaremaa treener Urmas Tali: „Loll küsimus! Väga Tilgalik. Renee Teppani võtaks! Ah et siis oleks mul kolm head diagonaali? No kui võtaksin Robert Tähe, oleks neli nurka! Nojah, võtaks Tähe.”

Pärnu juhendaja Avo Keel: „Võtaksin Tähe või Puparti.”

Järgnes juba töö sektsioonides ehk personaalsed küsimused.