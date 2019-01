ETV sporditoimetuse juht: venekeelse roppusega pealkirjastatud väiteid ja valele tuginevat rünnakut on keeruline kommenteerida

15. jaanuari uudisvalikus jäid sõelale Eesti - Islandi jalgpalli maavõistlus, Kaia Kanepi mäng Austraalia lahtistel, epeenaiskonna MK-etapi võit, Ott Tänaku „Aasta spordihetke” auhind ning Tallinnas toimuv U20 jäähoki MM, kus Eesti koondis sai teise järjestikuse võidu. Kuueminutilise spordisaate lõppu visatud lause Robert Tähe heast esitusest võrkpalli Meistrite liiga alagrupiturniiril ei oleks saatele ega vaatajale palju juurde andnud. Võrkpallifännid leiavad selle uudise Võrkpall24 veebilehelt ja ERR-i spordiportaalist.

Portaali Võrkpall24.ee peatoimetaja Karl Rinaldo väidab, et „täna on kajastus alade osas selgelt tasakaalust väljas”. Saaksid sa üle korrata printsiibid, mille järgi teemasid ETV õhtustesse spordiuudistesse valitakse?

Võrkpalli uudiskajastus ETV spordisaates viimase kuu vältel on teiste spordialadega võrreldes ajaliselt kõige suurem. Karl Rinaldo pole vaevunud ennast faktidega kurssi viima. Võrkpall24 peatoimetajana on ta avaldanud sisuliselt libauudise. Objektiivse pildi ETV spordisaates kajastatud spordialade kohta annab alljärgnev tabel (ERR-i sporditoimetuse TV-uudiskajastuse teemade TOP10 perioodil 15.12.2018 – 15.01.2019, AK Spordiuudised 18.30 ja 21.30, kokku 40 saadet)

SPORDIALA Ajaline maht Kajastuste arv 1 Võrkpall 48 min 37 sek 26 2 Korvpall 37 min 9 sek 51 3 Laskesuusatamine 32 min 17 sek 23 4 Jalgpall 22 min 38 sek 32 5 Tennis 18 min 43 sek 21 6 Kahevõistlus 17 min 14 sek 12 7 Ujumine 12 min 9 sek 7 8 Kiiruisutamine 9 min 25 sek 8 9 Vehklemine 9 min 16 sek 6 10 Murdmaasuusatamine 9 min 1 sek 13

Veel üks väljavõte Rinaldo repliigist: „Eesti võrkpallinaiskonna kapten Julija Mõnnakmäe, kes kaalus sügisel karjääri lõpetamist, sõlmis novembris täiesti ootamatult lepingu Tartu naiskonnaga. Järgmisel õhtul kohtus Tartu Julija Mõnnakmäe debüütmängus võõrsil TalTechiga ning ETV kaameramees saabus mängule umbes kümneks minutiks kohtumist filmima. Õhtuses uudisloos näidati mängust aga täiesti suvalist pallivahetust ja loeti tuimalt peale vaid lõpptulemus. Seda, et meie koondise olulisim liige otsustas enne tähtsaid EM-valikmänge karjääri jätkata ja tegi kohe järgmisel päeval uue klubi eest debüüdi, ei saanudki spordisõbrad ETV vahendusel teada.” Kuidas sa seda konkreetset uudise fookuse valikut kommenteeriksid?

” Loodan, et autor võtab vaevaks defineerida sõna "pohhuism" tähenduse ja selgitab avalikult, miks on võrkpalliportaali peatoimetajale kohane vulgaarse väljendiga solvata Eesti Rahvusringhäälingut. Rivo Saarna

Julija Mõnnakmäe esimeses trennis Tartu võrkpallinaiskonnaga olid kohal ETV reporter ja operaator. Mõnnakmäe üleminekut kajastasid ETV spordiuudised ja ERR-i raadiouudised suure looga 13. novembril. ERR-i spordiportaal ja raadiouudised kajastasid Mõnnakmäe liitumist Tartu võrkpallinaiskonnaga 8. novembril, lisaks täiendava uudisena veel spordiportaal päev hiljem, 9. novembril. Pikema stuudiointervjuu naiskonna kapteni Julija Mõnnakmäega tegime hiljuti, vahetult pärast Eesti võrkpallinaiskonna kvalifitseerumist EM-finaalturniirile 13. jaanuaril.

Kuidas suhtud teravasse kriitikasse oma alluvate aadressil? Eriti lausesse „tahes-tahtmata kumab läbi see, et ETV sporditoimetuses jääb üha vähemaks läbi ja lõhki spordiinimesi, kellele pakub laiemalt huvi Eesti spordis toimuv, olgugi et antud ametisse tööle asudes peaks see olema justkui eeldus ja kohustus”.

Rinaldo kirjutis on provokatiivne arvamuslugu, mille eesmärk on koguda tähelepanu ja klikke. Seetõttu on venekeelse roppusega pealkirjastatud väiteid, nagu ka valele tuginevat rünnakut ERR-i sporditoimetuse aadressil, keeruline kommenteerida. Kogu see lugu on piinlik ja kohatu. Kui Delfi tegevust reljeefse arvamusloo avaldamisel võib seletada sooviga lugejaid intrigeerida, koguda klikke ja tähelepanu, siis mis eesmärki teenib venekeelne roppus Võrkpall24 teemadevalikus? Loodan, et autor võtab vaevaks defineerida sõna "pohhuism" tähenduse ja selgitab avalikult, miks on võrkpalliportaali peatoimetajale kohane vulgaarse väljendiga solvata Eesti Rahvusringhäälingut.