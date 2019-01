REPLIIK | Millal kaob pohhuism ETV spordiuudistest?

Kas me kujutaksime ette, et Eesti jalgpallur lööb Meistrite liigas Barcelonale värava või meie korvpallur viskab NBA-s Golden State Warriorsi vastu 20 punkti, kuid uudistes poleks sellest sõnagi? Ilmselt mitte.

” Maksumaksja rahaga ümber käival ETV-l on kohustus pakkuda inimestele objektiivset ülevaadet meie spordis toimuvast. Täna on kajastus aga alade osas selgelt tasakaalust väljas.

ETV-l pole siinkohal ühtegi mõjuvat argumenti, mis selgitaks taolise uudise kajastamata jätmist. Mitte ühtegi.

Olles lugenud ja kuulnud, millise põhjalikkusega otsisid ajakirjanikud Eesti sportlaste kohta infot aastakümnete eest, mil üksnes lõpptulemuse teada saamine nõudis teinekord suurt tööd, on ETV tegutsemist praegusel infoajastul lihtsalt kurb vaadata.

Ent millest ETV töötajate ükskõiksus tuleneb? Esmalt kontrolli puudumisest ja sellega kaasnevast karistamatusest. Juhul kui sporditoimetust juhiks tõsine spordiinimene ja -ajakirjanik, poleks taoline käitumine lihtsalt võimalik, sest pärast esimest eksimust kutsutaks vastava saate toimetaja vaibale. Teiseks, tahes-tahtmata kumab läbi see, et ETV sporditoimetuses jääb üha vähemaks läbi ja lõhki spordiinimesi, kellele pakub laiemalt huvi Eesti spordis toimuv, olgugi et antud ametisse tööle asudes peaks see olema justkui eeldus ja kohustus. Kuna tunnen kõiki ETV sporditoimetuse liikmeid vähemal või rohkemal määral isiklikult ning inimestena pole mul nende vastu midagi, ei pea ma oluliseks nimesid välja tuua.

Kokkuvõttes ei huvita spordisõpra see, kas jalgpalliliit maksab ETV-le kinni reisi Lähis-Idasse koondise sõprusmängudele või kui suure summa eest on rahvusringhääling ostnud laskesuusatamise ülekannete teleõigused. Maksumaksja rahaga ümber käival ETV-l on kohustus pakkuda inimestele objektiivset ülevaadet meie spordis toimuvast. Täna on kajastus aga alade osas selgelt tasakaalust väljas.