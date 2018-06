Eesti võrkpallinaiskond sai Albaanialt korralikult sugeda ja lõpetas Hõbeliiga neljanda kohaga

Eesti võrkpallinaiskond kõrbes Rootsis Nyköpingis peetud finaalturniiril korralikult. Eile jäädi poolfinaalis 1:3 alla Austriale, täna pronksimängus 0:3 Albaaniale. Geimides saadi vaid 14, 17 ja 21 punkti.

Eilses poolfinaalis kaotas Albaania kindlalt 0:3 Rootsile, Eesti sai valusa õppetunni, jäädes Austriale alla 1:3. Tänane mäng jätkus Eesti jaoks sealt, kust eilne lõppes. Oma õiget mängu näidata ei suudetudki, finaalturniiri Eesti oli alagrupiturniiri Eesti hale vari.

Kolmandas geimis tekkis lootus, juhiti 16:13 ja veel viimast korda 19:18, kuid lõpp vajus täiesti ära. "Ütlen otse: lõpp oli inetu. Võin omalt poolt vabandada kõigi Eesti naiste võrkpalli fännide ees, kui palju neid ka on, aga olukorda see ei muuda, tulemus jääb samaks," lausus treener Andrei Ojamets. "Esimese geimi järel ütlesin naistele: oleme siin parajad turistid ja peksukotid! Nii neid mänge ei mängita. Sa kas peksad ise või lased teistel ennast peksta. Seekord vihast vastupanu me osutada ei suutnud. Tegime rünnakul üle mõistuse palju oma vigu. Blokki ja auti lõime kokku 23 korda, see on praktiliselt üks geim. Samas homme on uus päev, matuseid me pidama ei hakka."

