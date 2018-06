Kooliraha maksmine: Eesti võrkpallinaiskond põles läbi ja kaotas Hõbeliiga poolfinaalis

"Täna oli asi meis endis," tõdes Anu Ennok. "Vastased mängisid okeilt, meie kindlasti mitte nii nagu eelnevalt. Pettumus on suur. See oleks pidanud teist pidi minema. Nad kuidagi nagu väga hästi lugesid meie mängu. Kaitses olid kindlasti paremad kui meie, eks see toobki hea tuju platsile. Kui kööbakad löögid maha jäävad, siis seda tuju ei tulegi."

Eesti oli hädas rünnakuga. 143 tõstest löödi maha vaid 44 (31%), auti löödi 14 ja blokki 8 korda. Oma asjad hästi ära teinud Liis Kullerkann tõi 14 punkti (+13), Nette Peit 13, Ennok 10 ja Kertu Laak 9. Srna Markovic tegi meile palju pahandust, tuues Austriale 19 silma. STATISTIKA

"Kui vastane võidab, ei saa kuidagi öelda, et ta oli sinust nõrgem, aga fakt on, et me ei mänginud nii nagu varem Rootsiga," nentis ka peatreener Andrei Ojamets. "Üle mõistuse palju tegime oma vigu ja puudus distsipliin. Vastased rabelesid kaitses väga kõvasti. Ma ei taha süüdistada ühtegi mängijat, aga me mängisime kolmanda geimi lõpus ühekülgselt."

Eesti naiskonnal jäi selgelt vajaka suurte matšide kogemusest. "Olime küll Austriast vanemad ja kogenumad, aga sellisel turniiril on Austria rohkem osalenud. Kui võrrelda meid Eesti meeskonnaga, siis oleme küll alles tee otsas. Küsitav on, kui kaua meil sel teel käia lastakse. Täna peame kindlasti ise peeglisse vaatama," lausus Ojamets.

Teises poolfinaalis võitsid rootslannad Albaaniat kindlalt 3:0 (14, 21, 21). Seega mängivad kuldmedalite ja Kuldliiga koha nimel homme Rootsi ja Austria ning pronksi peale Eesti ja Albaania. "Kindlasti oleks meile ka pronks oluline. Medali järele me siia tulime, läheme homme võitlema," lubas Ennok.

"Kui meid selleks turniiriks üles anti, siis vaevalt keegi midagi väga ootas," rääkis võistkonna treener Andrei Ojamets Eesti Päevalehele ja Delfile. „Mingis mõttes võin tüdrukutele juba praegu öelda, et nad on hästi mänginud. Aga miks peaksime me nüüd mõtlema midagi muud, kui et tahame final-four’i võita? Loomulikult ei tohi vastaseid alahinnata. Liigume samm-sammult. Esmalt tuleb poolfinaalis Austriast jagu saada. Usun täiesti, et me oleme võimelised finaali jõudma, ja kui juba seal oleme, tahame võita ning tõusta järgmiseks hooajaks Kuldliigasse."



HÕBELIIGA: EESTI - AUSTRIA Märt Roosna, Nyköping: 16:25. Laak auti ja 1:3 kaotus on tõsiasi. Julgen öelda, et esmakordselt Euroopa liigas osalenud Eesti maksis kooliraha ja lihtsalt põles läbi. Märt Roosna, Nyköping: 16:24. Laak auti. Matšpallid. Märt Roosna, Nyköping: 16:23. Hollas auti. Märt Roosna, Nyköping: 16:22. Halb servi vastuvõtt meilt. Märt Roosna, Nyköping: Nette Peit Miileni asemel sisse. Märt Roosna, Nyköping: 16:21. Miilen ei saa servi kätte. Märt Roosna, Nyköping: 16:20. Austria rünnak. Holzer autoriks. Märt Roosna, Nyköping: 16:19. Miilen võttis nüüd ma ei tea kust valusa pommservi. Äss! Märt Roosna, Nyköping: 15:19. Nõlvak seisab kaitses hästi, Ennok lööb ära. Veel on võimalus! Märt Roosna, Nyköping: 14:19. Miilen saab palli maha. Märt Roosna, Nyköping: 13:19. Austria kahe-käe-sööt kukub meie poolele maha. Seis on kõike muud kui hea. Laak tagasi. Märt Roosna, Nyköping: 13:18. Markovici rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 13:17. Austria rünnak. Hollas tuleb Peidi asemel. Märt Roosna, Nyköping: 13:16. Bahmatsev servib võrku. Märt Roosna, Nyköping: 13:15. Austria serviviga. Mõlemad tiimid väristavad kätt. Märt Roosna, Nyköping: 12:15. Eliisa Peit teeb sooja palli. Märt Roosna, Nyköping: 12:14. Märt Roosna, Nyköping: 12:13. Bahmatsevalt kiire tõste ja Kullerkann ei eksi. Märt Roosna, Nyköping: 11:13. Moor võrku. Märt Roosna, Nyköping: 11:12. Austria serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 10:12. Austria rünnak. Monika autoriks. Märt Roosna, Nyköping: 10:11. Austria toetab meid veel ühe omaveaga. Märt Roosna, Nyköping: 9:11. Austria ülepall. Mainimata veel, et lisaks teistele on sisse vahetatud ka Miilen. Märt Roosna, Nyköping: 8:11. Austria rünnakuviga. Elame veel! Märt Roosna, Nyköping: 7:11. Nõlvak teeb elu kiireimad liigutused, saab palli kätte ning Kullerkann vajutab maha. Märt Roosna, Nyköping: 6:11. Ennok! Märt Roosna, Nyköping: 5:11. Ennok saab kahesest blokist jagu. Märt Roosna, Nyköping: 4:11. Nesimovic keskelt. Märt Roosna, Nyköping: 4:10. Austria rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 4:9. Moor ja Bahmatsev on toodud tulekahjut kustutama. Moor saab käe valgeks. Märt Roosna, Nyköping: 3:9. Ennoki rünnak. No usume edasi! Ei ole ju midagi läinud veel. Märt Roosna, Nyköping: 2:9. Agoonia jätkub. Ojametsalt time-out. Märt Roosna, Nyköping: 2:8. Märt Roosna, Nyköping: 2:7. Ennok blokki. Nette Peidi asemel tuleb Miilen. Märt Roosna, Nyköping: Näitame pilti ka. Märt Roosna, Nyköping: 2:6. Laagil on blokk ees. Märt Roosna, Nyköping: 2:5. Nette Peidi serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 2:4. Austria rünnak auti. Märt Roosna, Nyköping: 1:4. Austria blokk võrgus. Märt Roosna, Nyköping: 0:4. Kurjakuulutav algus neljandale geimile. Ojamets võtab aja maha, loodame, et tal on õiged sõnad olemas. See kaotus oleks väga valus, sest Eesti ei ole Austriast kindlasti halvem võistkond. Märt Roosna, Nyköping: 0:3. Markovici rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 0:2. Oleme hädas servi vastuvõtuga. Märt Roosna, Nyköping: Kolme geimi järel on meie rünnak 37%, Austrial 32%. Kullerkann ja Nette Peit on toonud kumbki 12 punkti. Märt Roosna, Nyköping: 24:26. Ennok auti ja Austria juhib 2:1. Kui Eesti selle mängu kaotab, siis ütlen ausalt, et eelkõige iseenda süül. Jah, austerlannad võitlevad visalt. Aga me ei mängi oma parimat ega isegi mitte head mängu. Märt Roosna, Nyköping: 24:25. Austria võidab maratonpunkti. Märt Roosna, Nyköping: 24:24. Ai-ai! Laagil blokk ees ja seis viigis. Kuidagi ei taha pall maha jääda. Märt Roosna, Nyköping: 24:23. Markovic ilusti blokist mööda. Märt Roosna, Nyköping: 24:22. Väga tähtsal hetkel lööb Ennok palli maha! Märt Roosna, Nyköping: Monika on siis Monika Chrtianska. Märt Roosna, Nyköping: 23:22. Monika rünnak. Veel üks time-out. Märt Roosna, Nyköping: 23:21. Maros lööb Nõlvaku vastu ässa. Märt Roosna, Nyköping: 23:20. Peit tagaliinist võrku. Ojametsa time-out. Märt Roosna, Nyköping: 23:19. Peidil serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 23:18. Nette Peidilt äss. Märt Roosna, Nyköping: 22:18. Ilus liigutus Laagilt - tsahh blokist auti ja asi vask. Märt Roosna, Nyköping: 21:18. Markovici rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 21:17. Ennok servi vastuvõtul hädas, kuid Mõnnakmäe aitab palli blokist auti. Märt Roosna, Nyköping: 20:17. Peit auti. Märt Roosna, Nyköping: 20:16. Nesimovici serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 19:16. Märt Roosna, Nyköping: 19:15. Holzer auti. Märt Roosna, Nyköping: 18:15. Märt Roosna, Nyköping: Aitäh, Martin, saan minagi targemaks :) Aga ei, jalgpalli MM on põnevalt alanud, sai isegi huviga vaadatud, kuidas Ronaldo eile viimases lõpus sisse keerutas ja viigistas. Ja Island on kõva! Märt Roosna, Nyköping: 16:15. Ennok! Märt Roosna, Nyköping: 15:15. Martin: Kodanik Roosnale teadmiseks,et kuigi Sa jalgpallist ei tea mitte kõige vähematki siis seda võiks ikka kuulnud olla,et MM praegu käib ja siis vaatavad inimesed ikka tippsporti!!!! Nii kui mäng lõppes siis tuldi ka siia seisu jälgima !!! Märt Roosna, Nyköping: 15:14. Ennok blokist auti. Märt Roosna, Nyköping: 14:14. Monika lööb palli maha ja viigistab seisu. Märt Roosna, Nyköping: 14:13. Märt Roosna, Nyköping: 14:12. Nette Peit peab mitu korda, enne kui pall maha jääb. Märt Roosna, Nyköping: 13:12. Laak blokist auti. Lähme-lähme! Märt Roosna, Nyköping: 12:12. Austria rünnak. Märt Roosna, Nyköping: Kurat, see kulturist on jälle mööda läinud! No on visa hing. Märt Roosna, Nyköping: 12:11. Austria rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 12:10. Number eight - Eliisa Peit! Märt Roosna, Nyköping: 11:10. Nette Peit blokki. Märt Roosna, Nyköping: 11:9. Holzer blokist auti ja Austria tuleb lähemale. Märt Roosna, Nyköping: 11:8. Märt Roosna, Nyköping: Vahepeal uudis võrkpallihuvilistele: meile hästi tuttav austraallane Lincoln Williams on siirdunud Poola liigasse Bedzini meeskonda. Märt Roosna, Nyköping: 10:7. Märt Roosna, Nyköping: 10:6. Nette Peit näitab, et tema õlas on ka väike Robert Täht peidus - lajatab palli maha! Märt Roosna, Nyköping: 9:6. Äss! Autoriks Liis Kullerkann. Märt Roosna, Nyköping: 8:6. Nette Peit lööb kahesest blokist läbi. Märt Roosna, Nyköping: 7:6. Kiidame austerlannasid siis ka vahepeal, kaitses võitlevad hästi. No ei jäänud meie löögid maha! Ja siis tuli kontrarünnak. Märt Roosna, Nyköping: 7:5. Kullerkannu Liis vastab. Märt Roosna, Nyköping: 6:5. Nina Nesimovic lööb Austria eest palli maha. Märt Roosna, Nyköping: 6:4. Märt Roosna, Nyköping: 5:4. Vastastikuse servivead. Märt Roosna, Nyköping: 4:3. Eliisa Peit keskelt. Märt Roosna, Nyköping: 3:3. Peidilt äss. Austria vastab täpse hanitusega. Märt Roosna, Nyköping: 2:2. Laagi rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 1:2. Chrtitanska rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 1:1. Geim avatakse Austria servivea ja Eesti võrku kukkunud blokiga. Märt Roosna, Nyköping: Vähemalt nii palju on mu hurjutusest kasu olnud, et too surnud kulturist - rahu tema põrmule - on meie blogil ajutiselt seljatatud. Märt Roosna, Nyköping: 22:25. Holzer lõpetab ässaga. Austria viigistab seisu. Kurb, et eduseis käest lasti ja mängu tasemelt on laskutud vastase tasemele. Rootsi vastu nägime alagrupimängudes hoopis teistsugust Eestit. Aga ei hullu, seis alles 1:1. Märt Roosna, Nyköping: 22:24. Markovicilt tugev löök ja Austria geimpall on tõsiasi. Miilen tuli Peidi asemel. Märt Roosna, Nyköping: 22:23. Austria rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 22:22. Holzer viigistab. Märt Roosna, Nyköping: 22:21. Kullekannult blokk! Märt Roosna, Nyköping: 21:21. Austria blokk ja seis viigis. Märt Roosna, Nyköping: 21:19. Austria rünnak auti. Märt Roosna, Nyköping: 21:20. Märt Roosna, Nyköping: 20:19. Pika pallivahetuse lõpetab sidemängija Julija Mõnnakmäe löök! Märt Roosna, Nyköping: 19:19. Holzeri löök. Märt Roosna, Nyköping: 19:18. Holzer lööb palli maha ja nalja polegi. Märt Roosna, Nyköping: 19:17. Halb vastuvõtt, Kullerkann satub tõstjaks ja teeb sooja palli. Märt Roosna, Nyköping: 19:16. Märt Roosna, Nyköping: 19:15. Kullerkannult blokk! Märt Roosna, Nyköping: 18:15. Märt Roosna, Nyköping: Vaatan vahepeal meie administ, et meie võrkpalliblogis on hetkel vähem lugejaid kui uudises surnud kulturisti lahkamisest. Too on kusjuures eelmise aasta uudis! Inimesed, mis teil viga on? Meil on siin terve plejaad ilusaid osavaid noori tüdrukuid, aga teid huvitab mingi surnud lihamäe sisemus? No mitte teid, neid teisi. Märt Roosna, Nyköping: 17:13. Eliisa Peidilt äss. Märt Roosna, Nyköping: 16:13. Laagi tugev löök tuaakse üles, nõrk mitte. Märt Roosna, Nyköping: 15:13. Pagan, mingi Austria poolkõva koks jääb maha. Märt Roosna, Nyköping: 15:12. Uuesti keskelt Eliisa Peit. Austria pole nagu temporünnakuks õieti valmis. Märt Roosna, Nyköping: 14:12. Markovic tulistab. Märt Roosna, Nyköping: 14:11. Mõnnakmäe äss! Teeme nüüd vahe sisse, pole vaja põnevaks ajada. Märt Roosna, Nyköping: 13:11. Eliisa Peidi blokk. Märt Roosna, Nyköping: 12:11. Laak lööb ära. Märt Roosna, Nyköping: 11:11. Markovic pommitab edukalt. Märt Roosna, Nyköping: 11:10. Ennok tagaliinist ja pall on maas. Märt Roosna, Nyköping: 10:10. Kullerkann auti ja jälle viik tablool. Märt Roosna, Nyköping: 10:9. Mõnnakmäe tõste vilistatakse mustaks. Märt Roosna, Nyköping: 10:8. Kullerkann toksab palli kenasti blokist mööda. Märt Roosna, Nyköping: 9:8. Ennok lööb ässa ja ees me olemegi! Märt Roosna, Nyköping: 8:8. Nette hanitab. Märt Roosna, Nyköping: 7:8. Nette Peit lööb, karjub sealjuures kõvasti nagu Maria Šarapova, aga näe - pall jääb maha. Märt Roosna, Nyköping: Saali saabus parasjagu Albaania koondis oma pronksimängu vastast uurima. Soovitan neil vaadata hoolikalt Austriat! Märt Roosna, Nyköping: 5:8. Märt Roosna, Nyköping: 5:7. Ilus temporünnak Mõnnakmäe ja Kullerkannu duolt. Märt Roosna, Nyköping: 4:7. Märt Roosna, Nyköping: 4:6. Austria rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 4:5. Austria temporündaja "unustab" palli lüüa ja see kukub maha. Märt Roosna, Nyköping: 3:5. Austria serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 2:5. Austria rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 2:4. Nette Peit nurgast. Märt Roosna, Nyköping: 1:4. Märt Roosna, Nyköping: 1:3. Ennok teeb kaks puudet. Maros näitab, et tal on ohtlik serv. Märt Roosna, Nyköping: 1:2. Laak auti. Märt Roosna, Nyköping: 1:1. Nette Peit nurgast. Märt Roosna, Nyköping: 0:1. Kullerkannu serviviperus. Märt Roosna, Nyköping: 25:21. Austria rünnak auti ja geim läbi. Eesti juhib 1:0 ja mängupildi järgi peakski olema tugevam. Märt Roosna, Nyköping: 24:21. Kui Eliisa Peidi esimese löögi toovad austerlannad üles, siis teist mitte. Servima Hanna Pajula... Märt Roosna, Nyköping: 23:21. Märt Roosna, Nyköping: 23:20. Aga ta järgmine rünnak läheb auti. Märt Roosna, Nyköping: 22:20. Markovic näitas, et vähemalt üks mängija Austriast oskab ka tugevasti lüüa. Märt Roosna, Nyköping: 22:19. Nette Peit blokist auti. Märt Roosna, Nyköping: 21:19. Nette Peidile saadakse blokk ette. Märt Roosna, Nyköping: 21:18. Märt Roosna, Nyköping: 21:17. Märt Roosna, Nyköping: 21:16. Austria rünnakuviga. Märt Roosna, Nyköping: 20:16. Veel üks äss Liisilt! Märt Roosna, Nyköping: 19:16. Kullerkannult serviäss. Märt Roosna, Nyköping: Vahemärkuseks ütlen, et küll siin Rootsis inimesed naeratavad sulle. Mulle pole Eestis mitme kuu jooksul nii palju naeratatud, kui siin kahe päeva jooksul. Märt Roosna, Nyköping: 18:16. Rünnak Peidilt. Seejärel Austria rünnakuviga. Kas läheme oma teed? Ma keeldun nähtu põhjal arvamast midagi muud, kui et Eesti võidab. Märt Roosna, Nyköping: 16:16. Märt Roosna, Nyköping: 16:15. Austria rünnak auti. Märt Roosna, Nyköping: 15:15. Ennoki serviäss võrgutripsust. Märt Roosna, Nyköping: 14:15. Kullerkannu üks-jalg-rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 13:15. Märt Roosna, Nyköping: 12:14. Austria ei tee midagi erilist, aga kahene vahe sees. Loodame, et Ojametsa time-out toob muutuse. Märt Roosna, Nyköping: 12:13. Ennok auti. Märt Roosna, Nyköping: 12:12. Laak! Märt Roosna, Nyköping: 11:12. Austria äss. Märt Roosna, Nyköping: 11:11. Eesti serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 11:10. Kaks korda Kertu Laak: esmalt rünnak, siis blokk. Märt Roosna, Nyköping: 9:10. Ennok auti. Ausalt öeldes ei kujuta Austria endast midagi hirmsat. Vara ütlen, aga tundub, et Eesti peaks üle olema. Vaja lihtsalt oma mäng leida. Märt Roosna, Nyköping: 9:9. Märt Roosna, Nyköping: 9:8. Nette Peidi löök jääb maha. Noh, tegelikult jääb maha muidugi pall, aga saate aru küll :) Märt Roosna, Nyköping: 8:8. Märt Roosna, Nyköping: 8:7. Esmalt lööb Peit auti. Järgmise pallivahetuse lõpetab Kullerkannu rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 7:6. Laagile saadakse blokk ette. Märt Roosna, Nyköping: 7:5. Märt Roosna, Nyköping: 6:5. Austria temporünnak. Märt Roosna, Nyköping: 6:4. Laagi rünnak. Märt Roosna, Nyköping: 5:4. Märt Roosna, Nyköping: 5:3. Veel üks Austria rünnakuviga. Märt Roosna, Nyköping: 4:3. Eliisa Peit keskelt. Märt Roosna, Nyköping: 3:3. Peidi serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 3:2. Austrialt kaks rünnakuviga järjest. Märt Roosna, Nyköping: 2:2. Märt Roosna, Nyköping: 1:2. Mõnnakmäe serviviga. Märt Roosna, Nyköping: 1:1. Nette Peit viigistab. Märt Roosna, Nyköping: 0:1. Austria rünnak. Märt Roosna, Nyköping: Eesti alustab tavapärases koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Anu Ennok, Nette Peit, Liis Kullerkann, Eliisa Peit ning liberod Kristi Nõlvak ja Marje Rosenblatt. Märt Roosna, Nyköping: Kui juba Rootsi enda mängu ajal oli pealtvaatajaid Rosvalla areenil vähe, siis nüüd suisa käputäis. Aga ei hullu, vähemalt Kertu Laagil on vanemate näol tugev toetus olemas. Märt Roosna, Nyköping: Oleme naiste mängu ootuses. Märt Roosna, Nyköping: Läti ja Avo Keel on alistanud Hõbeliiga pronksimängus Makedoonia 3:1 (25:20, 25:16, 23:25, 28:26). Kuldliigasse nad ei tõuse, kuid päris tühjade kätega finaalturniirilt lahkuma ka ei pea. Märt Roosna, Nyköping: Kolmas geimgi Rootsile 25:21 ja nemad on finaalis. Meeste Hõbeliiga pronksimatšis sai Makedoonia ühe geimi tagasi, Läti juhib nüüd 2:1. Märt Roosna, Nyköping: Ja Avo Keel on Läti koondisega teel Hõbeliiga pronksi poole, juhtides Makedoonia vastu Skopjes 25:20, 25:16 ja 5:1. Märt Roosna, Nyköping: Esimene poolfinaal kulgeb kiiresti, Rootsi võitis esimesed kaks geimi 25:14 ja 25:21 ning juhib kolmandas 5:3. Märt Roosna, Nyköping: Tervitused Rootsist! Mõne aja pärast algab tänane esimene poolfinaal Rootsi ja Albaania vahel. Seniks pakume veidi lugemist meie naiskonna kohta.

Võrkpalliliidu usinad pressisipelgad uurisid mängijatelt, milles oleme vahepealse kahe nädala jooksul paremaks saanud. Vastuseid tuli seinast seina, mängijad arvasid, et nad on rohkem kokku kasvanud. Ojamets otsustas vastata naljaga: "Meie või? Me oleme ilusamaks läinud. Välja arvatud mina."



Tõsisemat juttu aeti tiimi statistiku Mihkel Sagariga, kes selgitas, mis teeb Austria eripäraseks vastaseks.



Ka rootslannad on seadnud endale sihiks kodune turniir võita ja tõusta Kuldliigasse.