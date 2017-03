Eeloleval laupäeval Rakvere Spordikeskuses toimuv võitlusspordiüritus Yakuza Fight toob ringi Eesti ühe parema MMA-võitleja Alar Hutrovi.

Hutrov võtab sisse koha, mis jääb vabaks Alik Tseikost. Nimelt on Tseiko saanud raske vigastuse, mistõttu pidi ta eemale jääma eelmisel nädalavahetusel toimunud Eesti maadluse meistrivõistlustest ning kahjuks ka Yakuza Fight'ist.

"Üle-eelmisel esmaspäeval vigastasin maadlustrennis alaselga nii hullult, et olin kuus päeva voodis ja sõin rohtusid. Nii hullult pole veel olnud," nendib Tseiko. "Peagi saan arsti juurde ja loodan, et ka magnetuuringusse. Praegu saan juba enamvähem normaalselt käia, aga see on ka kõik. 12. märtsil pidin võistlema ka Eesti meistrivõistlustel maadluses ning seejärel Yakuza Fight'il, aga kahjuks ei ole võimeline. Kuid loodan, et pealtvaatajad naudivad Alar Hutrovi MMA-matsi. Hoiame omadele pöialt! Ja ise remondin ennast terveks ja olen peagi tagasi!"

Sõjaväelase taustaga Hutrov kavatseb aga Tseikost vabaks jäänud koha täie hiilgusega täita. Tema vastaseks on laupäeval itaallane Elio Ciaffa, kel karjääri jooksul kirjas viiest matšist kolm võitu.

"Laupäevaks on plaanid lihtsad ja selged: kavatsen vastase enne lõpukella lõpetada," on Hutrovil siht selge. "Vastastest tean nii palju, et ta on minust 9 sentimeetrit pikem ja võitlusstiililt sarnane minu eelmisele vastasele. Pigem tahab ta matši maha viia ja seal alistust otsida.

Oktoobris esmakordselt täisprofessionaalse MMA matši pidanud Hutrov on vabavõitluses kaasa löönud juba pikalt, olles osalendud varasemalt ka näiteks Rajul ning välismaal. Aastate jooksul on tal tekkinud ka fännibaas, kes kuuldes, et lemmikvõitleja taas ringi suundub, on juba koondunud ning sihi Rakverre võtnud. VAATA FACEBOOKI ÜLESKUTSET SIIT.

"Olen kiirem, plahvatuslikum, vastupidavam ja tehniliselt paremal tasemel kui kunagi varem. Vorm on väga hea. Olen saanud vigastustevabalt treenida ning tänu treeneritele olen püsinud õigel kursil," räägib Hutrov. Ning laupäeval paneb Hutrov kõik kaardid Rakveres võitlusringi.

Yakuza Fight 3 algab laupäeval Rakveres kell 20. Uksed avatakse tund varem. Peamatšis läheb Hendrik Themas vastamisi Soome "Hullu-Jussi" Santalahtiga (Loe SIIT). Lisaks toimub ka võimas nelja mehe K-1 turniir. (Loe SIIT). Kavas on ka profipoksimatš. OSTA PILET PILETILEVIST.