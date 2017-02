18. märtsil Rakvere spordihallis aset leidva võitlusspordiürituse Yakuza Fight 3 ühes peamatšis saab näha tõeliselt tulist duelli - nimelt astuvad teist korda vähem kui aastase vahe jooksul vastamisi K-1 täht Hendrik Themas ja Jussi "Hullu" Santalahti.

Themas ja Santalahti kohtusid viimati aprillis Tallinnas Xplosionil, kus lisaraundile läinud äärmiselt tasavägise matši võitis napi kohtunike 2:1 häältega soomlane.

Themasile otsusega rahul polnud: "Olin pehmelt öeldes üllatunud, et matš lisaraundini jõudis ja veelgi enam, et kohtunike otsus lõpuks Jussile läks. Ma dikteerisin matši tempot ning tegin talle palju haiget ning väljusin ise ringist sinikateta. Kusjuures tegime Jussiga pärast matši koridoris sõbraliku pildi, mis jäi tema telefoni ja seda pilti pole ma siiani saanud - ju siis häbenes oma nägu."

Rakveres ei kavatse Themas enam võitluspubliku seas hüüdnime "Hullu Jussi" pälvinud soomlasele võiduvõimalust jätta: "Olen iga võitlusega tohutult arenenud ja ma võitlen tihti. Juures on kogemust ja tehnilisi oskusi. Olen oma tsoonis praegu ja mind on raske peatada, liigun tohutu enesekindluse foonil ja see murrab vastaseid juba psühholoogiliselt."

Alles nädal tagasi, 23. veebruaril Keila Fightland'il ringis leeduka Vaidas Valanciuse alistanud Themas keskendubki nüüdsest vaid revanšile.

"Jussi matši ettevalmistuse eripärad lähevad käiku alles nüüd. Töötan järgmised nädalad võhma ja kiirusliku vastupidavuse kallal, kuna Jussi on veidi suurem poiss ja teda tuleb enne nokauti veidi töödelda," räägib enesekindel võitleja, kuid tõdeb, et vastast ei tohi siiski alahinnata: "Kõikide vastastega tekib pärast matši teatud respekt. Olen aegajalt uurinud, kuidas tal läheb ning ka tema on edukalt jätkanud. Aga respekt või mitte, ringis on ta vastane ja võita saab ainult üks. Tema tuleb oma jalalöökidega, mille ma blokin nagu Xplosionilgi. Tema poksi koha pealt ma palju ei oota."

Tähelend algas just Rakveres

Endise kümnevõistleja Themasi tähelend Eesti võitlusspordimaastikul algas justnimelt Rakveres toimunud Yakuza Fightil, kui mees üpris tundmatu mehena Alik Tseiko nokauteeris. Themas mäletab matši hästi: "Yakuza Fight oli tõesti mu karjääri murdepunktiks ja ootan väga Rakverre naasmist. Sealt pärineb mu esimene suur võit, millele on tänaseks järgnenud mitmeid. Ka korralduse koha pealt kuulsin sõpradelt, kes publikus olid, vaid kiidusõnu."

"Fännidele luban, et võidan selle matši ja kuna ma punktidega võitnud pole, siis tuleb kindla peale minna ja nokaudite seeriat jätkata," lubab Themas.

18. märtsil Rakveres toimuva Yakuza Fight 3 õhtu jooksul peetakse kokku 7 kõrgtasemelist matši profipoksis, K-1-s ja MMA-s. Võitlejad tulevad Eestist, Venemaalt, Lätist, Soomest. OSTA PILET SIIT.