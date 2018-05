Mida arvavad dopingukütid Ott Kiivikase seotusest tema õpilase positiivse prooviga?

Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk kinnitas, et Ivo Parveotsalt karikavõistlustel võetud dopinguproovi A-proov osutus positiivseks.

Kas ja kuidas võib positiivse prooviga seotud olla Parveotsa treener Ott Kiivikas?

„Kuna vastavad protseduurid on veel läbi viimata, ei saa me juhtumit kommenteerida. Antidopingule on laekunud Parveotsa esmased selgitused. Nende põhjal uurime teisi samalaadseid juhtumeid, misjärel distsiplinaarkomisjon otsustab, kuidas sportlast karistada,” selgitas Kivinukk. „Treeneri seotust dopingujuhtumiga uuritakse siis, kui positiivse proovi on andnud alaealine sportlane. Ent ka juhul, kui on alust kahtlustada treeneri seotust keelatud ainete tarvitamisega. Praeguse info kohaselt ei ole Parveotsa treeneri kahtlustamiseks ja tema seotuse uurimiseks põhjust.”

