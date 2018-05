Aastaid puhta spordi eest seisnud Ott Kiivikas (40) oli parasjagu Poolas Varssavis Teemantliiga etapil lava taga, kui sai ebameeldiva uudise: tema õpilase Parveotsa dopinguproovist leiti keelatud ainet. Täpsemalt öeldes klenbuterooli – anaboolse toimega ainet, mis soodustab lihasmassi kasvu.

31-aastane Parveots, kes hiljuti üllatas Eesti karikavõistlustel, saades Kiivika järel teise koha, avalikustas halva uudise ise sotsiaalmeedias. „Sain kätte Eesti karikavõistlustel antud dopinguproovi tulemuse, mis osutus positiivseks. Esimese hooga suutsin vaid pead raputada ja mõelda, et see on mingi nali,” kirjeldas Parveots esmast reaktsiooni.