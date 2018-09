Skandaalses finaalis Serena Williamsi alistanud Naomi Osaka esines enda triumfi järel vabandusega

Mäletatavasti sai Williams esmalt treeneri käest juhiste saamise eest hoiatuse. Seejärel anti Osakale punkt, kuna Williams lõhkus reketi ja lõpuks anti Osakale teise seti 4:3 eduseisus juba 5:3 eduseis, kuna Williams sõneles teravalt kohtunikuga. Loe meenutuseks, mis finaalis täpsemalt juhtus.

Triumfi järel võitles Osaka pisaratega ning tunnistas, et võit ei tulnud tema jaoks just kõige meeldivamal moel.

“Tean, et kõik pealtvaatajat toetasid teda. Mul on väga kahju, et see kõik niimoodi lõppes,“ sõnas Osaka enda esimese suure slämmi tiitli võitmise järel.

Pressikonverentsil asuti seejärel Osaka käest uurima, miks ta võidu järel niimoodi vabandas. “Ma tean, et ta tahtis kangesti võita enda 24. suure slämmi tiitlit. Kõik teadsid seda. See oli igal pool. Reklaamides jne. Seda oli tõesti kõikjal,“ sõnas ta.

Osaka tunnistas, et Williams on olnud talle iidoliks ning mängu lõpus ameeriklannalt saadud kallistus oli tema jaoks väga tähtis.

“Mäletan alati Serenat, keda ma armastan. Seekordne vahejuhtum ei muuda minu jaoks midagi. Ta oli mängu järel toimunud kätlemisel ja hiljem autasustamisel minu vastu väga hea,“ lisas jaapanlanna.