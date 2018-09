VIDEO | Naiste finaal US Openil lõppes suure skandaaliga: kohtunik oli Serena Williamsi vastu karm ning võttis talt geimi, Williams ja fännid süüdistavad õigusemõistjat seksismis

Williams ei suutnud aga kohtuniku otsust unustada. Seisul 3:4 läks ta taas õigusemõistja juurde ja hakkas temaga vaidlema. "Sa varastasid mult punkti. Sa oled varas," põrutas Williams - ning veel enne seda, kui keegi jõudis aru saada, mis just juhtus, kutsus kohtunik mängijad enda juurde ning andis teada - Williamsit karistatakse ühe kaotatud geimiga. Osaka suutis oma servi hoida ning kulges lõpuks kummalise 6:2, 6:4 võiduni.

Võiduka matšpalli järel ei näinud Osaka välja nagu esimene jaapanlannast Suure Slämmi turniiri võitja. Hetkest, millest oleks pidanud saama tema suur triumf, sai hoopis õnnetu ja kentsakas olukord. Juubeldamise asemel lonkis Osaka võrgu juurde, kummardas Williamsi ees ning langes tema embusesse. Rahvas vilistas - mitte Osaka, aga kohtuniku vastu.

Matši järel süüdistas Williams, nagu ka paljud tennisespetsid ja endised mängijad, kohtunik Ramost seksismis.

"Raske on öelda, mis oleks saanud, kui ma oleksin asja sinnapaika jätnud, sest üritan alati viimase hetkeni võidelda," sõnas Williams mängu järel. "Samas mängis ta suurepäraselt ning vääris võitu täielikult. Lõppude lõpuks oli ta parem."

"Ajas ei saa tagasi minna, aga olen kuulnud, kuidas mehed kutsuvad kohtunikke palju karmimate sõnadega ning pääsevad karistusest. Võitlen naiste õiguste ja võrdsuse eest - ning tundsin, et kui ma ütlesin tema kohta "varas" ja ta mult geimi võttis, oli see seksistlik käik. Ta pole mitte kunagi varem mehelt geimi võtnud, sest mees on talle "varas" öelnud," põrutas Williams, kes tõi mängu ka turniiri alguses juhtunud olukorra, kus Alize Cornet sai karistada, sest võttis väljakul olles viivuks särgi seljast, et see õigetpidi selga panna - kusjuures meestel on selline asi lubatud.

"Ma lihtsalt ei saa sellest aru, aga jätkan naiste eest võitlemist. Näiteks Cornet'l peaks olema lubatud särk seljast ära võtta ilma trahvi saamata. See on ajuvaba."