Kuznetsova tõi Bouchardi maa peale tagasi nii palliplatsil kui Šarapova-teemal

Venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 9.) lülitas kõrgetasemelisel Madridi tenniseturniiril veerandfinaalis konkurentsist kanadalanna Eugenie Bouchardi (WTA 60.).

Kuznetsova võit Bouchardi üle oli ilmne - 6:4, 6:0.

Mitmed rahvusvahelised uudisteportaalid panid antud mängu kajastanud loo pealkirjaks "Kuznetsova tõi Bouchardi maa peale tagasi", sest lisaks väljakul näidatule andis ta kanadalannale vastulöögi ka Maria Šarapova teemal.

31-aastase Kuznetsova sõnul pole tennisemaailm sugugi nii kindlalt toetamas Bouchardi, kelle arvates ei tohiks dopingukeelu ära kandnud Šarapova enam kunagi profitennist mängida.

"Esiteks, ma ei näinud Genie't üldse mängijatega rääkimas," ütles Kuznetsova. "Ta ei räägi palju tegelikult (teiste mängijatega). Ta lihtsalt on selline. Läheb ja teeb oma asja."

"Minu arvates ei räägi mängijad riietusruumis enam üldse Šarapova juhtumist. Mul on hea meel, et ta on tagasi ja mängib. Mul on hea meel, et tal läheb hästi," lisas Kuznetsova ja andis mõista, et samal arvamusel on ka paljud teised tennisistid.

Poolfinaalis kohtub Kuznetsova oma paarismängukaaslase, Prantsusmaa tennisisti Kristina Mladenoviciga (WTA 17.).

Eugenie Bouchard, Maria Šarapova Foto: SERGIO PEREZ, REUTERS

