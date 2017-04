VIDEO: Eugenie Bouchard: Šarapova on pettur ning ei tohiks enam kunagi tipptasemel sporti teha

Meldooniumi tarvitamise eest 15-kuulise mängukeelu ära kandnud Venemaa naistennisistile Maria Šarapovale on selja pööranud mitmed tänased tippmängijad.

Kanada esinumber Eugenie Bouchard sõnab suisa, et alale palju kuulsust toonud Šarapova ei tohiks enam kunagi tipptasemel mängida.

"Tema naasmine on väga ebaaus teiste mängijate suhtes, kes teevad sporti puhtalt," ütles Bouchard.

"Ma arvan, et WTA saadab oma tegudega lastele vale sõnumi: "Olge petturid, aga me võtame teid ikkagi avasüli tagasi. Ma ei arva, et see on õige käitumine. Šarapova pole enam kindlasti mängija, kellele ma vaataksin alt üles," lisas 23-aastane kanadalanna.

Eile mängukeelu alt vabanenud Šarapova alistas Stuttgardi turniiri avaringis itaallanna Roberta Vinci 7:5, 6:3 ning võib veerandfinaalis vastamisi minna Anett Kontaveidiga.