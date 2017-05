TÄNA DELFI TV-s: Kalev läheb i-le täppi panema, Raplal on finaalseerias selg vastu seina

Täna õhtul võib Alexela korvpalli meistriliigas selguda kullavõitja. Kell 19.10 astuvad Raplas Sadolini spordihoones finaalseeria kolmandas mängus vastamisi kohalik Avis Utilitas ja tiitlikaitsja Tallinna Kalev/Cramo. Otseülekannet näeb Delfi TV ja TV6 vahendusel.

Esimesed kolm mängu on võitnud Kalev, kuid Rapla on kõigis neis vägeva lahingu pakkunud. Kui avakohtumises Tallinnas läks külalistel mäng käest kolmanda veerandiga ja lõpuks saadi 20-punktiline kaotus, siis järgnevad matšid said lõpplahenduse alles lõpusekunditel. Nii teise mängu Tallinnas kui neli päeva tagasi Raplas peetud kolmanda vaatuse võitis Kalev vaid kolmepunktise paremusega. Mõlemat kohtumist juhtis seejuures enamuse mänguajast just Rapla.

Kui Rapla suudab täna kodupubliku ees võidu võtta, kolib seeria tagasi Tallinnasse. Viies mäng on sel juhul nädala pärast Saku suurhallis.

