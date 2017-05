Grit Šadeiko püstitas Götzise seitsmevõistlusel uue Eesti rekordi, Õiglane alistas 8000 punkti piiri

Austria väikelinnas Götzises toimuv mainekas mitmevõistluse jõuproov jõuab tänavu otsepildis kõigi Eesti kergejõustikusõpradeni Delfi TV vahendusel. Teine võistluspäev Götzises algas Eesti aja järgi kell 11.

Grit Šadeiko püstitas uue Eesti rekordi 6280, parandades varasemat tippmarki 59 punktiga. Ühtlasi täitis ta augustikuise Londoni MM-i normi. Kõrgetasemelisel võistlusel piisas sellest punktisummast vaid 13. kohaks.

Šadeiko üksikalade tulemused: 13,31 (110m tõkkeid); 1.74 (kõrgushüpe); 13.89 (kuulitõuge); 24,69 (200m); 6.17 (kaugushüpe); 48.35 (odavise); 2.16,86 (800m).

Seitsmevõistluse võitis uue võistluse ja rahvusrekordiga 7013 punkti belglanna Nafissatou Thiam. Uue isikliku rekordi püstitas terve esikuuik. Mari Klaup piirdus 5872 punktiga ja sai 21. koha (ükskikalad 13,95 - 1.83 - 12.06 - 25,62 - 5.78 - 47.07 - 2.22,60).

Janek Õiglane püstitas kümnevõistluses isikliku rekordi 8037. Sellega sai temast 14. eestlane, kes alistanud 8000 punkti piiri. MM-normist jäi Õiglasel puudu 63 punkti. Õiglase üksikalade tulemused: 11,17 (100m); 7.13 (kaugushüpe); 15.02 (kuulitõuge); 2.03 (kõrgushüpe); 50,56 (400m); 14,71 (110m tõkked); 40.96 (kettaheide); 4.90 (teivashüpe); 65.17 (odavise); 4.37,76 (1500m).

Kümnevõistluse võitis 8591 punktiga kanadalane Damian Warneri, kellele see oli Götzises kolmas võit. Õiglane sai 14. koha.

Kristjan Rosenberg katkestas seljanärvi valu tõttu pärast 110 meetri tõkkejooksu, avapäeval kuulitõukes nulli saanud Maicel Uibo tõmbas teivashüppes ära reielihase.

********



Seitsmevõistluse teine päev

800 m

1. Claudia Salman-Rath 2.05.54 PB

2. Erica Bougard 2.08,68

3. Xenia Krizsan 2.10,04 PB

---

19. Grit Šadeiko 2.16,86

24. Mari Klaup 2.22,60

Lõppseis: 1. Nafissatou Thiam 7013 MR, NR, 2. Carolin Schäfer 6836 PB, 3. Laura Ikauniece-Admidina 6815 NR... 13 Grit Šadeiko 6280 NR, 21. Mari Klaup 5872

Šadeiko läbis 800 meetrit ajaga 2.16,86 ehk isiklikust rekordist 16 sajandikku aeglasemini. Uus Eesti rekord on 6280 punkti, millega Šadeiko täitis ka Londoni MM-i normi.

Seitsmevõistluse võitis uue võistluse ja rahvusrekordiga 7013 punkti belglanna Nafissatou Thiam. Uue isikliku rekordi püstitas terve esikuuik.

Odavise

1. Nafissatou Thiam 59.32 CB, NR

2. Geraldine Ruckstuhl 58.31 NR

3. Laura Ikauniece-Admidina 56.17 PB

---

9. Grit Šadeiko 48.35

11. Mari Klaup 47.07

Üldseis: 1. Nafissatou Thiam 6124, 2. Carolin Schäfer 5939, 3. Laura Ikauniece-Admidina 5876... 13. Grit Šadeiko 5413, 18. Mari Klaup 5083.

Šadeiko saab juba avakatsel kirja parema tulemuse kui rekordiseerias - 48.35 ning edestab viimase ala eel rekordigraafikut 49 punktiga. Thiamil (59.32) jäi mitmvõistluste maailmarekordist meeter puudu, belglanna ohustab Euroopa rekordit.

Kaugushüpe

1. Claudi Salman-Rath 6.94

2. Laura Ikauniece-Admidina 6.64 (PB)

3. Erica Bougard 6.59 (PB)

-----

12. Grit Šadeiko 6.17 (tuul -0,2 m/s)

23. Mari Klaup 5.78 (tuul nullis)

Üldine seis: Esikohta jagavad võrdse punktisummaga 5083 Carolin Schäfer ja Nafissatou Thiam, kolmas on 5076 punktiga Katarina Johnson-Thompson... Šadeiko 4585, Klaup 4280.

Kümnevõistluse teine päev:

1500 m

1. Gael Querin 4.08,90 CB

2. Akihiko Nakamura 4.17,15

3. Simone Cairoli 4.21,14 PB

---

14. Janek Õiglane 4.37,76

Lõppseis: 1. Damian Warner 8591 WL, 2. Eelco Sintnicolaas 8539 NR, 3. Rico Freimuth 8365... 14. Janek Õiglane 8037 PB.

Odavise

1. Leonel Suarez 71.88

2. Marek Lukas 70.80

3. Adam Sebastian Helcelet 68.04

---

5. Janek Õiglane 65.17

Üldseis: 1. Damian Warner 7842, 2. Eelco Sintnicolaas 7796, 3. Rico Freimuth 7701... 14. Janek Õiglane 7343.

Õiglane viskas isiklikust rekordist kuus meetrit kehvema tulemuse 65.17, kuid edestab enne 1500 meetri jooksu isikliku rekordi graafikut 93 punktiga. MM-norm ehk 8100 on veel võimalik, kuid vähetõenäoline.

Teivashüpe

1. Pau Tonnesen 5.40

2. Eelco Sintnicolaas 5.40

3. Maicel Uibo 5.20

---

9. Janek Õiglane 4.90 =PB

Üldseis: 1. Damian Warner 7139, 2. Eelco Sintnicolaas 7026, 3. Rico Freimuht 6997... 17. Janek Õiglane 6527, 24. Maicel Uibo 6136.

Janek Õiglane kordas oma isiklikku rekordit 4.90, kuid sai kirja 40 cm parema tulemuse kui rekordiseerias. Enne kahte viimast ala liigub ta 8100 punkti graafikus. Maicel Uibo ületas 5.20 ja vigastas 5.30 üritusel reielihast. Mees lonkas omal jalal minema, kuid võistlus on sellega läbi. Tõsise kahtluse all on sellega juuli alguses Tallinnas toimuvad Euroopa mitmevõistluse meistrivõistlused.

Kettaheide

1. Nico Freimuth 49.45

2. Jiri Sykora 47.38 (PB)

3. Maicel Uibo 47.17

------

17. Janek Õiglane 40.96

Üldine seis: 1. Damian Warner 6320 punkti, 2. Freimuth 6148, 3. Aleksei Kasjanov 6090... Õiglane 5647. Õiglane edestab jätkuvalt oma isikliku rekordi graafikut ja liigub 8000 punkti graafikus.

********

110 m tõkkejooks

1. Damian Warner 13,54 sekundit

2. Rico Freimuth 13,80

3. Aleksei Kasjanov 14,03

------

23. Janek Õiglane 14,72

25. Maicel Uibo 14,80

DNF Kristjan Rosenberg

Üldseis: 1. Warner 5567 punkti, 2. Kasjanov 5323... Õiglane 4963.

Rosenberg oli küll tõkkejooksu stardis, aga seljanärv andis tunda juba eilses 100 m sprindis ja vigastus ei võimaldanud täna tõkkeid joosta. Juba enne esimesele tõkkele minekut ta loobus.

*********

Eesti sportlaste isiklikud rekordid ja rekordiseeriad:

Grit Šadeiko 6221 punkti: 13,62 (100m tj); 1.78 (kõrgushüpe); 12.00 (kuulitõuge); 24,21 (200m); 6.35 (kaugushüpe); 46.75 (odavise); 2.17,58 (800m)

Mari Klaup 6023 punkti: 13,78 — 1.77 — 13.06 — 25,77 (200m) — 6.00 — 49.87 — 2.20,59

Janek Õiglane 7945 punkti: 11,31 — 7.23 — 14.88 — 2.04 — 51,14 — 14,67 — 40.70 — 4.50 — 69.15 — 4.37,75

Kristjan Rosenberg 7907 punkti: 11,19 — 7.42 — 13.73 — 2.11 — 50,03 — 15,27 — 39.44 — 4.82 — 58.19 — 4.35,72