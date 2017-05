Šadeiko lõpetas Götzises avapäeva rekordigraafikus, Õiglane ründab 8000 punkti, Uibo sai kuulitõukes nulli

Maailma mainekaim mitmevõistlus Austria väikelinnas Götzises jõuab tänavu otsepildis kõigi Eesti kergejõustikusõpradeni Delfi TV vahendusel. Eestlasi on tänavu stardis koguni viis. Meie suurlootus Maicel Uibo sai paraku kuulitõukes nulli ning langes konkurentsist juba kolmanda alaga.

Naiste seitsmevõistluses tegi väga korraliku avapäeva Grit Šadeiko, kes on nelja ala järel edestamas enda nimele kuuluvat Eesti rekordi (6221p) graafikut 75 punktiga. Kokkuvõttes 3683 silmaga 13. kohal asuv eestlanna jooksis 100m tõkkeid 13,31-ga, ületas kõrgushüppes 1.74, püstitas kuulitõukes isikliku rekordi 13.89 ja läbis tugevas vastutuules 200 meetrit 24,69-ga. Mari Klaup kogus avapäeval 3497 punkti ning on 19. kohal.

Kümnevõistluses on eestlaste parim Janek Õiglane, kes on 4079 punktiga 16. kohal. Oma rekordi (7945p) graafikut edestab ta 34 silmaga. Kristjan Rosenberg asub viie ala järel 4046 punktiga 20. positsioonil.

Teise võistluspäeva otseülekanne algab Delfi TV-s kell 10.55. Ülekannet kommenteerivad Karl Rinaldo ja 2009. aasta Euroopa sisemeister Mikk Pahapill.

Ajakava ja stardinimekirjad

TULEMUSED



VÕISTLUSE KÄIK:



SEITSMEVÕISTLUS



100 m tõkkejooks:

Mari Klaup alustas võistlust ajaga 13,95. Tema isiklik tippmark on rekordiseerias joostud 13,78. Rekordigraafikule kaotab ta seega 25 punktiga.

Grit Šadeiko edestab avaala järel rekordiseeriat 45 punktiga, sest jooksis tõkkeid ajaga 13,31. Isikliku rekordi seerias oli tal kirjas 13,62, tõkkejooksu isiklik rekord on tal 31,28.

Alavõidu võttis uue võistluste rekordiga 12,78 hollandalnna Nadine Visser (1158 punkti). Šadeiko on avaala järel 1078 punktiga viiendal, Klaup 985 punktiga 17. kohal.

Kõrgushüpe:

Grit Šadeiko piirdus kõrgusega 1.74 (PB 1.78) ning kaotab nüüd oma isikliku rekordi graafikule (6221) viie punktiga.

Mari Klaup ületas suurepärased 1.83 ning edestab oma rekordigraafikut (6023) 50 punktiga.

Kuulitõuge:

Grit Šadeiko saavutas kuulitõuke viimasel katsel tulemuse 13.89, püstitades võimsa isikliku rekordi lausa 90 sentimeetriga! Tal on nüüd kolme alaga 2768 punkti ning oma rekordigraafikut edestab ta juba 121 silmaga. Mari Klaubi parimaks jäi 12.06 (PB 13.40), tema kaotab isiklikule rekordile 16 punktiga.

Kolme ala järel on liider on Nafissatou Thiam 3113 punktiga. Šadeiko on kümnes (2768) ja Klaup 16. (2666).

200 meetrit:

Mari Klaup kordas 200 meetris isiklikku rekordit 25,54. Tal on avapäeva lõpuks 3497 punkti ehk oma rekordigraafikuga võrreldes miinus kaks silma.



Grit Šadeiko aeg oli tugevas vastutuules enda kohta tagasihoidlik 24,69 ning tal on avapäeva lõpuks 3683 punkti. Isikliku rekordiga võrreldes on Šadeiko plussis 75 punktiga, liikudes 6300 silma graafikus.

Võistluse kindel üldliider on Nafissatou Thiam Belgiast 4056 punktiga. Šadeiko on kokkuvõttes 3683 punktiga 13. ja Klaup 3497 silmaga 19. kohal.



KÜMNEVÕISTLUS

100 m:

Janek Õiglane alustas võistlust isikliku rekordiga 11,17, parandades eelmist tippmarki 4 kümnendikuga. Rekordiseeria tulemusest jooksis ta 15 sajandikku kiiremini. Rekordigraafikut edestab Õiglane 30 silmaga.

Tugevasse jooksu paigutatud Maicel Uibo jooksis ajaga 11,04. Isikliku rekordi graafikuga on ta 14 punktiga plussis.

Korraliku jooksu tegi ka Kristjan Rosenberg (isiklik rekord 10,75), kes sai kirja aja 11,03. Rekordigraafikut edestab ta avaala järel 35 punktiga.

Alavõidu võttis kanadalane Damian Warner 10,35-ga (1011 punkti). Rosenberg on 854 punktiga 20., Uibo 852 punktiga 21. ja Õiglane 823 punktiga 27. kohal.

Kaugushüpe

Uibo, kelle isiklik rekord on 7.82, sai täna kirja 7.35 ja andis rekordigraafikuga võrreldes punkte ära, kaotades nüüd rekordseeriale 33 punktiga.

Õiglane (PB 7.28) hüppas 7.13. Rekordigraafikut edestab ta vaid 6 silmaga.

35 sentimeetri kaugusele jäi isiklikust rekordist Rosenberg, kes piirdus 7.07-ga ja kaotab rekordiseeriale 50 punkti.

Võistlust juhib Damian Warner 2033 punktiga. Uibo on meie parimana 19. kohal 1750 silmaga. Rosenbergil on 1684 (24. koht) ja Õiglasel 1668 punkti (25.).

Kuulitõuge:

Maicel Uibo astus kuulitõukes kõik kolm katset üle ning sai nulli! Sama saatus oli teda tabanud ka Rio olümpial.

Õiglane sai kirja suurepärase 15.02 ja Rosenberg 13.65. Üldliidrina järkab Warner 2767 punktiga. Õiglane asub 2459 silmaga 19. ja Rosenberg 2391 silmaga 24. kohal.

Kõrgushüpe:

Õiglane ja Rosenberg ületasid mõlemad 2.03. Uibo võttis alavõidu 2.15-ga. Avapäeva viimase ala eel juhib kanadalane Damian Warner 3598 punktiga. 15. kohal asuval Õiglasel on 3290 ja 20. kohta hoidval Rosenbergil 3222 silma.

400 meetrit:

Rosenberg läbis 400 meetrit esmakordselt elus alla 50 sekundi, võites esimese jooksu 49,79-ga. Õiglane püstitas samuti isikliku tippmargi, saades ajaks 50,56. Uibo läbis staadioniringi 50,67-ga.

Õiglane lõpetas avapäeva 4079 punktiga 16. kohal, edestades oma rekordi graafikut (7945) 34 silmaga. Rosenbergil on 4046 punkti, mis annab 26 jätkaja konkurentsis 20. koha.

Avapäeva võitis kanadalane Damian Warner 4532 punktiga, tema kaasmaalane Pierce Lepage on teisel kohal 4379 ja ukrainlane Oleksei Kasjanov kolmandal 4352 silmaga (Kõik tulemused).

Eesti sportlaste isiklikud rekordid ja rekordiseeriad:



Grit Šadeiko 6221 punkti: 13,62 (100m tj); 1.78 (kõrgushüpe); 12.00 (kuulitõuge); 24,21 (200m); 6.35 (kaugushüpe); 46.75 (odavise); 2.17,58 (800m)

Mari Klaup 6023 punkti: 13,78 — 1.77 — 13.06 — 25,77 (200m) — 6.00 — 49.87 — 2.20,59

Maicel Uibo 8356 punkti: 11,10 (100m) — 7.54 (kaugushüpe — 14.38 (kuulitõuge); 2.14 (kõrgushüpe); 51,65 (400m); 14,99 (110m tj); 46.45 (kettaheide), 5.20 (teivashüpe); 62.25 (odavise); 4.28,48 (1500m)

Janek Õiglane 7945 punkti: 11,31 — 7.23 — 14.88 — 2.04 — 51,14 — 14,67 — 40.70 — 4.50 — 69.15 — 4.37,75

Kristjan Rosenberg 7907 punkti: 11,19 — 7.42 — 13.73 — 2.11 — 50,03 — 15,27 — 39.44 — 4.82 — 58.19 — 4.35,72

Võistluse eel:

Põhjus, miks Ekspress Meedia otsustas ülekande õigused tellida, peitub eestlaste arvukas osavõtus. Laupäeval asub starti rekordarv meie atleete: seitsmevõistlejad Grit Šadeiko ja Mari Klaup ning kümnevõistlejad Maicel Uibo, Kristjan Rosenberg ja Janek Õiglane.

Londoni maailmameistrivõistluste MM-normatiiv on kümnevõistluses 8100 ja seitsmevõistluses 6200 punkti. Klaup on tänavu jaanuaris ühe mitmevõistluse teinud, teiste meie sportlaste jaoks on tegu hooaja avastardiga.

Võistlusel osalevad taas paljud maailma tipud. Kaasa teevad muuseas hollandlane Eelco Sintnicolaas, ukrainlane Aleksei Kasjanov, kanadalane Damian Warner, kuubakas Leonel Suarez, Briti mitmevõistleja Katarina Johnson-Thompson ja Prantsusmaa kergeatleet Antoinette Nana-Djimou. Eestlastest on võistluse võitnud Erki Nool (1995 ja 1998).