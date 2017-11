FOTOD | Emaks saanud Eesti rekordinaine Maris Mägi tegi spordiga lõpparve

Rasmus Mägi jooksjast õde Maris Mägi (30) sai suvel emaks ja on otsustanud, et tipptasemel spordiga enam ei tegele.

Maris Mägi kuulus pikalt Eesti sprindi kõige teravamasse tippu. Tema nimel on rahvusrekord 400 meetri tõkkejooksus (56,56), siserekord 400 meetri jooksus (52,98), tippmark 300 meetri jooksus (37,95), lisaks on naine olnud osaline mitmes teatejooksu rekordis.

Mägi välistingimustes joostud 400 meetri rekord 52,21 ja 200 meetri mark 23,60 on kõigi aegade edetabeli teised tulemused vastavalt Egle Uljase 51,91 ja Ksenija Balta 23,05 järel.

Universiaadil saavutas Mägi kolmel korral kaheksanda koha. Sise-MM-il ja sise-EM-il jõudis ta poolfinaali.

Kergejõustikuliidu galaõhtul tänati ka teisi sportlasi, kes on tänavu teatanud karjääri lõpetamisest: Mikk Pahapilli, Anu Teesaart ja Kairit Olenkot.

Pahapilli lõpetamisest on Eesti Päevaleht juba varem kirjutanud loo "Karjääri lõpetanud Mikk Pahapill: noorena arvasin, et mu lagi on 7800 punkti".