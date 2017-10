Karjääri lõpetanud Mikk Pahapill: noorena arvasin, et mu lagi on 7800 punkti

34-aastane atleet otsustas kevadel naelkingad varna riputada. Ühest küljest tundis ta, et aeg on küps, teisalt nõudis elu oma: Pahapill töötas eelmisest sügisest kevadeni TTÜ spordiklubis treenerina ja fookus läks mujale. „Viimastel aastatel segas palju eluolulisi asju. Olin professionaalsusest kaugel. Kui tahaks maailmatasemel olla, peaks olema vähemalt 50–100 päeva aastas laagris,” ütleb Pahapill, kellele oli TTÜ töö iseenesest igati meeltmööda. „Tegelesin üliõpilastega, see oli väga positiivne seltskond ja mõnus keskkond. Uus väljakutse. TTÜ on üldse mänginud mu karjääris tähtsat rolli.”

Paraku kaotas mitmevõistleja pärast spordiklubis toimunud struktuurimuutust treenerikoha ja otsib nüüd uusi võimalusi. „Praegu on kõik lahtine. On võimalus, et alustan noorte juhendamist spordiklubis Raesport,” kiikab sporditee lõpetanud Pahapill ootusärevalt tuleviku poole.