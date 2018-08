Superkarikamängu soovis vaadata viis Lilleküla staadioni täit inimesi

Staadioni mahutavus tänaseks Madridi derbiks Reali ja Atletico vahel on 13 500. Pileteid on ostnud 74 erineva riigi kodanikud, umbes pooled staadionil olevatest pealtvaatajatest on eestlased.

"Kõik on välja müüdud ja kordades ja kordades ja kordades jääb puudu. Meil endal polnud õigust seda välja öelda, aga UEFA president [Aleksander Ceferin] eile ütles vastuvõtul, et viis staadionitäit oli soovijaid," avaldas Pohlak.

"Ja seda olukorras, kus piletite ettetellimine oli ülimalt keeruline protsess – ei olnud nii, et klikkisid kuskile ja valisid numbri, vaid sa pidid sisestama ka kõikide piletisoovijate passinumbrid. Viis staadionitäit inimesi viitsis seda teha lootuses, et saab mängule pileti osta. See on selle ürituse mastaap ja tähendus."

Superkarikamäng algab kell 22.00. Delfi hoiab lugejaid otseblogi vahendusel üritusega seonduva melu ja uudistega kursis päev läbi.

