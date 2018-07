BLOGI | Närvide mäng! Horvaatia tegi Taanile penaltiseerias säru

Horvaatia - Taani Rakitić... SEES! HORVAATIA ON EDASI! Rakitićil on võimalus nüüd Horvaatia kaheksa sekka saata! Nicolai Jörgensen... SUBAŠIC VÕTAB JÄLLE ÄRA! (2:2) Pivarić... SCHMEICHEL TÕRJUB TAAS! (2:2) Horvaatia puurilukult teine tõrje. Nüüd on surve taas taanlastel, esimesena Schmeichelil, kel on võimalus tõrjuda. Schöne... SUBAŠIC TÕRJUB! (2:2) Modrić... SEES, keskele! (2:2) Luka Modrić lööma! Mida peab see mees küll mõtlema? Schmeichel küll üritab väita, et Kramarić tegi sohki, aga kordused näitavad, et kõik oli õige - seisma ei tohi jääda alles siis, kui tugijalg on maha pandud. Krohn-Dehli... SEES! (1:2) Kramarić... SEES! (1:1) Kramarić tuleb päris hädise näoga lööma. Mõlemad väravavahid on alustanud suurepäraselt! BADELJ... SCHMEICHEL TÕRJUB! (0:0) Simon Kjaer... SEES! (0:1) Eriksen praeb pikalt... SUBAŠIC TÕRJUB! (0:0) Esimene lööja on taanlastel Christian Eriksen. Tundub, et taanlased saavad alustada. Neli tundi tagasi Hispaania alustas ja kaotas. Selline oli see Schmeicheli penaltitõrje...https://twitter.com/BBCMOTD/status/1013520867383545860 soundcheck: etv klounid võiksid mängu ajaks suuta ikka stuudio mikrofonid kinni panna... PENALTISEERIA! Üks lisaminut veel enne penaltiseeriat. Tundub, et mitte veel. Horvaadid jätkavad ründamist. 117 minutit mängitud. Taanlane lausa püüab! Kas nüüd on tõesti Horvaatiaga emotsionaalselt kõik? SCHMEICHEL TÕRJUB! Modrić läheb seda lööma. Pinget saab noaga lõigata. Jörgensen pääseb kollase kaardiga, sest üritas ausalt palli mängida - aga penalti on tõsiasi. Modrićilt suurepärane läbisööt Rebićile, kes mängib end väravavahist mööda, ent Jörgensen võtab ta maha! PENALTI HORVAATIALE! Knudsen taas pikka auti panemas. Taanlastel on ka audivisked kui nurgalöögid. Horvaadid eksivad suhteliselt lihtsates kohtades. Väsimus on jalgades. Horvaatia viimane vahetus: Mandžukić välja, sisse Badelj. Värske mees Sisto vajutab karistusala nurgast peale, aga pisut mööda. Kovacic üritab kohe alustuseks kaugelt, aga tabab kaitsjat. Viimased 15 minutit puhast jalgpalli läksid käima! Taani teeb ühe vahetuse ära. Sisto sisse, Braithwaite ära. Lisaaja poolajavile! Väravad endiselt pärast esimest kolme minutit löömata. Kas näeme tänast teist penaltiseeriat? Vahelduseks saab ka Horvaatia rünnakulaine, ent nurgalöök tulu ei too. Schöne kaugelt... aga taas napilt mööda. Taani on olnud alates teise poolaja algusest ohtlikum meeskond. Taani vahetab: Delaney välja, Krohn-Dehli sisse. Horvaatia vahetab: Kramarić sisse, Perišić välja. Taani alustab taas päris hästi. Pikkade autidega silma paistnud Knudsen murrab kasti, ent virutab tsenderduse vastu Lovreni. Nurgalöök. Lisaaeg läks käima! Lõpuvile! Lisaaeg tuleb! Taani nurgalöögi järel lööb Subašic küll palli rusikatega kastist välja, aga Braithwaite'i löök lendab väga napilt väravast mööda! Rakitić üritab veel 25 meetri pealt, aga väravast napilt mööda! Kolm üleminutit. Kas näeme täna veel ühte lisaaega? Schöne üritab eemalt, aga paar meetrit mööda. Horvaadid taas ähvardavad! Rebic keerutas paremal äärel kaitsja ära, aga Jörgensen sai viimasel hetkel jala vahele - muidu oleks Perišic väravaga silmitsi olnud. Horvaadid mängisid nüüd karistuslöögiolukorra hästi lahti, ent Perišići pealöök maandub värava katusel. Kovacic kukub nüüd halvasti käe peale ning teeb pisut õlale viga. Horvaatia vahetab Strinići välja, sisse Pivarić. Äärekaitsjat vahetatakse. Rebić virutab kaugelt, aga Schmeichelile kätte. Nüüd on horvaadid ka ärkamas. Mängitud 77 minutit. Vahelduseks hea šanss ka Horvaatiale, ent Modrici kauglöök lendab rünnaku lõpetuseks selgelt mööda. Horvaatia pallikaotuse järel tekib Taanil hea kontrarünnakuvariant, ent Erikseni üritus vihiseb mööda. Vahetusest sekkunud Jörgensen pääseb kastis löögile, ent virutab otse Subašicile sülle! Taani on keskvälja teisel poolajal selgelt endale saanud. Horvaatia vastab sellele Kovacici sisse toomisega - välja võetakse Brozovic. Taani teine vahetus: Cornelius välja, Nicolai Jörgensen sisse. Samal ajal teenib Horvaatia aga nurgalöögi. Vahepeale üks jätku-uudis ka eelmisest mängust:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/andres-iniesta-lopetas-koondisekarjaari?id=82903807 Taanlased purjetavad taas kasti, ent otsustavat lööki ei tule. Horvaadid ei ole end teisel poolajal nüüd korralikult käima saanud. Taani on nüüd vahelduseks mänguohjad pisut enda kätte võtnud. Taani saadab palli hästi karistusalasse ning Vida ei suuda esimese hooga palli klaarida, ent jätkulöök Braithwaite'i poolt läheb totaalselt üle jala. Teine poolaeg on samuti päris mõnusa tempoga ja mõlemapoolsete võimalustega alanud. Taani tegi ka ühe vahetuse: Christensen välja, Schöne sisse. Teine poolaeg algas! Poolajavile! Üks selle finaalturniiri parimaid poolaegu. Väga kiire algus mõlemalt poolt, aga ka ülejäänud kolmveerandtund oli mõnusalt voolav ja võimalusterohke. Nii jätkata! Mandžukić saab võitluses Jörgenseniga viga ning jääb Achilleuse kõõlust kinni hoides pikali murule. Rakitić virutab Taani kaitsjate veidra passiivseks jäämise järel peale, aga Schmeichel saab madala palli kätte. Eriksen üritab tagumise posti juurde tsenderdada, aga pall läheb pisut üle jala ning riivab ristlatti. Hea võimalus Horvaatiale! Lovren suunab väravaesisele tulnud karistuslöögi edasi, ent pall lendab napilt väravast mööda. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013490840608694274 Mõnusalt voolav mäng. Taani saab nurgalöögi. Rakitić proovib kaugelt, Schmeichel tõrjub! Jätkuolukorras jääb pall mitu korda kasti lahtiseks, ent Perišići üritus ebaõnnestub täielikult. Taanlased mängivad Braithwaite'i kenasti kaitseliinist läbi, aga Subašić tuleb hästi vastu ja tõrjub. Horvaadid domineerivad palliga mängu - 133 söötu taanlaste 49 vastu. Paar tundi tagasi muidugi nägime, et need suhtarvud võivad ka viiekordselt ühe tiimi kasuks olla, aga lõpuks võib ikka teine edasi minna... Erikseni kauglöök võtab rikošeti ning läheb korneriks. Horvaatia nõuab penaltit, kui Knudsen Mandžukici näiliselt pikali tõukab, aga kohtunik seda ei anna! Horvaadid on nüüd päris mõnusa rünnakulaine käima saanud. Pall jõuab päris tihti Taani karistusalasse. Hoopis Perišic - ja müüripõrkest korneriks. Horvaatia saab karistusala joone juurest trahvilöögi. Modrić? Esimese nelja minuti jooksul kaks väravat - MM-idel on sellist asja varem koguni kolmel korral nähtud.https://twitter.com/BBCMOTD/status/1013484555880329218 https://twitter.com/petermstaunton/status/1013483825215803392 Eelmisel MM-il löödi üks värav natuke kiiremini.https://twitter.com/OptaJoe/status/1013483888482668544 Pöörane on see MM olnud küll!https://twitter.com/GaryLineker/status/1013483519815962626 Täitsa lõpp, mis algus! Kolme ja poole minutiga on seis 1:1! Taanlased ebaõnnestuvad oma kastis puhastamisel ning Mario Mandžukić paneb neljandal minutil palli võrku! HORVAATIA VIIGISTAB! Pikk küljeaut paremalt äärelt keskele, keskkaitsja Jörgensen saab nõrga pealelöögi teha, aga pall põrkab Subašici jalge vahelt üle väravajoone! Milline algus! TAANI LÄHEB JUBA ESIMESEL MINUTIL JUHTIMA! Mäng algas! Hümnide aeg. Palju pole enam jäänud. Juss: Kui Horvaatia peaks top 3-e jõudma, siis on lootust, et Modric on ballon d’ori suursoosik. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013477107828232192 Horvaatidel on parasjagu käsil nende MM-ide pikim võiduseeria.https://twitter.com/OptaJoe/status/1013471831490260992 Koosseisud on siin!https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1013467980884213760 Tere õhtust! Tänane esimene mäng pakkus uskumatu lõpplahenduse - mida toob teine?

Horvaatide hea minek alagrupis oli koguni nii muljetavaldav, et nad tõusid esikohale ka Delfi Spordi viimases Jõujoonte edetabelis, mis avaldati pärast alagrupiturniiri lõppu. Iseäranis võimas oli viis, kuidas kõvade nimedega Argentina koondis sisuliselt varuosadeks lammutati ning 3:0 võiduga endale alagrupist edasipääs kindlustati.

Keskväli Luka Modrici ja Ivan Rakiticiga on ilma igasuguse kahtluseta maailma üks paremaid, aga lisaks sellele on häid esitusi näidanud ka Ivan Perišic, Mario Mandžukic ja Ante Rebic. Kas see on lõpuks aasta, mil horvaatide uus kuldne põlvkond paneb kokku vähemalt sama mälestusväärse turniiri kui väravaküti Davor Šukeri, Robert Prosinecki, Slaven Bilici ja teiste ässade meeskond, kes tuli 1998. aasta MM-il lausa kolmandaks?

Sugugi halvasti pole samal ajal aga mänginud ka Taani. Alagrupp koos Prantsusmaa, Peruu ja Austraaliaga ei olnud sugugi lihtne, ent avavoorus saadud magus 1:0 võit Peruu üle oli lõpuks see, mis taanlased edasi 16 parema sekka viis. Viimase vooru kuiva 0:0 viiki prantslastega ei taha aga enam ilmselt keegi meelde tuletada.

Selles paaris on selgeks soosikuks küll horvaadid, kuid kas suur edu alagrupis võib olla nende jaoks uinutav? Christian Eriksen ja ülejäänud Taani koondis loodab igatahes ka endast märgi maha jätta.

Selle paari võitja läheb vastamisi kas Hispaania või Venemaaga.

Kohtumine Nižni Novgorodis algab kell 21.00, Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis.

Optibeti koefitsiendid:

Horvaatia võit - 1,80

Viik - 3,35

Taani võit - 5,25