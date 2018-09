Eesti jalgpalliklubi eurosarja alagrupiturniiril? Kolme aasta pärast võib see olla reaalsus

Samasugune mõte on päevakorral olnud varemgi - mõned aastad tagasi räägiti samuti sarnasest mõttest, ent toona jäi see idee mõneks ajaks unarusse. Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul on tegu väärt algatusega.

"Jah, põhimõtteliselt on tegemist sama plaaniga, millest varemgi juttu olnud, aga mis vahepeal toppama jäi. Asja mõte on anda väiksematele klubidele võimalus mängida rahvusvahelistes sarjades pikemalt kui vaid kvalifikatsioonifaas ehk siis vähemalt jõuludeni ja sisuks vajadus tõsta selle osa Euroopa klubijalgpalli taset ja arendada viimast tervikuna," selgitas Pohlak, rõhutades siiski, et detailidest on veel vara rääkida.

"Plaani lähemaks tutvustamiseks on vara – praegu ollakse alternatiivide kaalumise faasis, kust otsustamiseni jupp maad ja sestap ei söanda mingitest tärminitest esialgu kõnelda."

Eesti klubide jaoks, kelle mängud eurosarjades piirduvad tavapäraselt ühe-kahe ringiga, tähendaks selline võimalus mõistagi suurt lisamotivaatorit. On võimalik, et selline võistlussari pakuks iga UEFA liikmesriigi vähemalt ühele klubile võimaluse alagrupiturniiril osaleda.

"Eesti klubijalgpallile mõjuks sellise kava elluviimine nii täiendava motiveerija kui ka klubijalgpalli arengu argumendina," lisab Pohlak. "Samas peame nii meie kui ka teised analoogmaad jälgima, et lõhe kohaliku liiga sees ei kasvaks kõnealuse mõjul liiga suureks. Selles mõttes on hea, et asi langeb meil ajaliselt samasse hetke solidaarsusmehhanismide käivitumisega."