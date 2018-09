UEFA loob Meistrite ja Euroopa liiga kõrvale kolmanda klubisarja

Vastavalt plaanile jätkavad Meistrite liiga põhiturniiril 32 meeskonda. Euroopa liiga põhihooaja osalejate arv väheneb 48 tiimi pealt samuti 32 peale. Uues liigas hakkab põhihooajal samuti mängima 32 tiimi.

Uue klubisarja sündi kinnitas Euroopa Jalgpalliklubide Ühenduse ECA president Andrea Agnelli. Ühtlasi on tegemist ka Torino Juventuse presidendiga.

“Praeguseks on jõutud otsuseni, mille kohaselt loodakse hooajaks 2021/22 ka kolmas klubisari. Seni on puudu veel UEFA täitevkomitee kinnitus. Seejärel hakkab eurosarjade põhihooajal mängima kokku 96 meeskonda,“ sõnas Agnelli.

UEFA on andnud mõista, et nende eesmärgiks on sellise muudatusega tõsta Euroopa liiga tähtsus. Lisaks soovitakse suurendada majanduslikku tulu ja anda rohkematele klubidele võimalust mängida eurosarja põhihooajal.

Viimati oli Euroopas kolm klubisarja 1999. aastal, kuid seejärel saadeti Karikavõitjate karikasari hingusele.

Varasemalt on räägitud, et uue liiga loomisega soovitakse anda kõikidele UEFA liikmesriikidele vähemalt üks koht eurosarja põhiturniiril. Seega võib oodata, et need riigid, kelle klubid ei pääse kahe tugevama klubisarja põhiturniirile, siis nende riikide tiimid saavad ikkagi võimaluse tugevuselt kolmandas sarjas. Seega oleks uus sari suurepärane võimalus ka Eesti klubidele. Seni ei ole uue sarja formaati kinnitatud, kuid on märgitud, et sellest ei saa Karikavõitjate karikasarja koopiat.