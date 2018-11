DELFI BUDAPESTIS | Ungari peatreeneri kohusetäitja: oleme viimase kuu ajaga Eesti meeskonda põhjalikult analüüsinud

"Meil on need kuu aega, mil mänge ei olnud, olnud võimalus Eesti meeskonda ja mängijaid ning nende tugevusi rohkem analüüsida. Neil on individuaalselt heal tasemel mängijad. Peame vältima vigu, mida tegime eelmises mängus. Eelkõige tuleb meil peatada teatud mängijaid," lausus itaallane, kes täidab homme peatreenerikohuseid, kuna tema kaasmaalane Marco Rossi sai kaks mängu tagasi Kreeka vastu kohtunikega vaidlemise eest kahemängulise juhendamiskeelu. Esimene pool läheb homme täitmisele, teine jääb aastaks üles tingimisi.

"Loomulikult on seis tavapärasest veidi erinev, aga see ei heiduta meid. Oleme juba piisavalt koos treeninud ning mängijatele on juba taktikalised juhised antud," ei teinud Inguscio eriolukorrast suurt numbrit.

Inguscio kinnitas sama, mida Ungari ääreründaja Dominik Nagy - viimastest kahest mängust loodetakse võtta maksimumpunktid. "Oleme neljast mängust teeninud vaid neli punkti, aga ei tunne selle tõttu mingit pinget. Soomes tegime esimesel poolajal palju vigu, Eestis oleksime võinud samuti mängu võita. Meil on veel kaks mängu ees ja võimalus teenida kuus punkti. Anname endast parima, et nii ka läheks," lisas abitreener.

