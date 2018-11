DELFI BUDAPESTIS | Ungari ääreründaja Dominik Nagy: D-liigasse langemine oleks halvim asi, mis meiega juhtuda saaks

"See oleks halvim asi, mis juhtuda saaks. See lihtsalt ei tohi nii minna. Meil on hea tiim ja me peame seda väljakul tõestama," lausus ta.

Ungari on meie alagrupis paremuselt teise FIFA edetabelikohaga koondis (55.), mistõttu pole praegune seis, mil nad peavad Eestiga võitlema liigasse püsimajäämise nimel, neile kohe kuidagi meelepärane. Ülejäänud 2. alagrupi koondiste edetabelikohad: 42. Kreeka, 56. Soome, 98. Eesti.

Selleks, et C-liigasse püsima jääda, piisab unagrlastel homme Eesti alistamisest. Viigi või kaotuse korral pandaks alagrupiseis paika viimases mängus pühapäeval, mil Ungari mängib Soome ja meie Kreekaga.

"Homme on meie eesmärk ainult võit. Tahame nendest kahest mängust kuute punkti, kuid selleks peame oma mängu tunduvalt parandama ja eelmistes mängudes tehtud vigadest õppima. Arvan, et kui me seda teeme, on meil head võimalused plaan ellu viia," lisas Varssavi Legias klubivutti mängiv Nagy, kes kuu aega tagasi Lilleküla staadionil toimunud mängus lõi 24. minutil Ungari 1:1 viigivärava.

Ungari ja Eesti kohtumine algab homme Budapestis Groupama Arenal Eesti aja järgi kell 21.45.