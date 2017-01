USA-s Colorado osariigis Aspenis X-Mängudeks valmistuva Kelly Sildaru sõnul on lumesadu võistlusteks ette valmistumist pisut seganud.

Kolmapäeval oli Sildaru kutsutud suurele pressikonverentsile, kus 14-aastasel eestlannal tuli ka paarile küsimusele vastata.

"Ma arvasin, et küsitakse palju rohkem ja raskemaid küsimusi, aga õnneks need küsimused, mida mult küsiti, olid üpris kerged ja neid oli ainult kaks tükki. Selles mõttes ei olnud hullu," rääkis Sildaru.

Suurteks võistlusteks ette valmistumist on seganud kohalikud ilmaolud. "Eile sadas lund täpselt samuti nagu täna ja tegin ainult reile. Eile õhtul pärast treeningut sain mõelda - teadsin juba, mis seal rajal on ja mõtlesin selle peale, mida ma peaksin reilidel tegema. Kui vaatasime ilmateadet, siis nägime, et täna ei saja, aga hakkas ikka sadama ja hüpata ei saanud," lisas noor freestyle-suusataja.

