Tänavused Aspeni X-Mängud on kohe-kohe ukse taga ja sel puhul tuletame veel meelde, mida silmas pidada, et Kelly Sildaru sõite otsepildis mitte maha magada.

Nagu eelnevalt juba välja kuulutatud, vahendab Delfi TV Aspenist otsepilti kokku üle 8 tunni ja sarnaselt eelmisele aastale on kõiki võistluseid saatmas ka eestikeelne kommentaar. Tänavu toovad mitmekülgsed võistlused kommentaatoripuldis teieni Joel Pärle, Hindrek Väravas ning Rasmus Raidla.

Loomulikult on Eesti rahva suurima huvi all just 14-aastase Kelly Sildaru hüpped ja trikid. Noor eestlanna on tänavu konkurentsis koguni kahel alal ja esimesena asub ta võistlema naiste freestyle suusatamise Big Airis.

Naiste Big Air on Aspenis võistluskavas esmakordselt ja Delfi TV eksklusiivne ülekanne algab Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva kell 03:15. Viieminutilise sissejuhatuse järel asuvad 8 freestyle suusatajat võistlustulle kell 03:20, kui algab 25-minutiline jam session (järjekord Big Airi võistlusel on järgnev: 1. Devin Logan (USA) 2. Kaya Turski (CAN) 3. Giulia Tanno (SWI) 4. Kelly Sildaru (EST) 5. Maggie Voisin (USA) 6. Johanne Killi (NOR) 7. Emma Dahlström (SWE) 8. Lisa Zimmermann (GER)).

Selle 25 minuti jooksul teevad kaheksa võistlejat üksteise järel nii palju hüppeid ja trikke kui suudavad ja lõpuks läheb kirja igaühe kaks parimat skoori.

Pool tundi, mida tasub uneajast näpistada

See tähendab, et, kui Eestis näitab kell öötundi 03:45, on ajaloolised medaliomanikud juba selgunud. Seega tasuks ka kõige magusama unega spordisõpradel sel nädalavahetusel uneajast pool tundi näpistada, et oma silmaga tunnistada, kuidas üks 14-aastane Eesti tüdruk enda ala kõige mainekamal võistlusel tipptegijatega konkureerib! Mainimist väärib ka fakt, et kui iga võistluse ajal tutvustatakse vaheklipiga mõnda huvitavat sõitjat, siis naiste Big Airi puhul on selle au välja teeninud just Kelly Sildaru.

Teine Sildaru võistlus toimub Eesti publikule juba vaatajasõbralikumal ajal, kui pühapäeva õhtul kell 19:00 algab naiste freestyle suusatamise pargisõit. Just sellel alal võitis toona 13-aastane Kelly mäletatavasti oma esimese X-Mängude kulla ja olukord, kus Sildaru on võitnud viimased 19 pargisõiduvõistlust, teeb ta üheks suurimaks favoriidiks kahtlemata ka tänavu.

Omamoodi tunnistust sellele asjaolule lisab ka fakt, et pargisõidus tuleb Sildaru rajale viimasena (kogu võistlejate nimekiri: 1. Devin Logan (USA) 2. Tess Ledeux (FRA) 3. Giulia Tanno (SWI) 4. Emma Dahlström (SWE) 5. Maggie Voisin (USA) 6. Kaya Turski (CAN) 7. Johanne Killi (NOR) 8. Kelly Sildaru (EST).

Eelmise aastaga võrreldes on pargisõidu võistlejatel tänavu üks run vähem, ehk võimalikult 100-punktilise skoori lähedane tulemus tuleb kirja saada kahe katsega. Lõplikus arvestuses vaadatakse nende kahe sõidu võrdluses paremat skoori. Viimase võistlejana tuleb Kelly Sildaru oma teiselt runilt alla umbes kell 20:10 ja siis ongi selge tänavuste X-Mängude naiste pargisõidu lõplik paremusjärjestus!

Lisaks neile kahele võistlusele toome huvilisteni aga ka palju muud põnevat ja täpne ajakava meie ülekannetest on leitav allpool. Lisaks Delfi portaalile veebis ja mobiilis saab Delfi TV otseülekandeid ja saateid vaadata ka "suurel ekraanil" Delfi TV rakendustes Starmanis, Hübriid TV-s, Android TV-s ja Apple TV-s. Kuidas täpsemalt Delfi otseülekandeid telekast jälgida, vaata siit.

Delfi TV otseülekannete kava Aspeni X-Mängudel (Eesti aja järgi):

Laupäev (28.01)

Meeste freestyle suusatamise pargisõit (algus kl 20.00)

Naiste lumelaua pargisõit (kl 22.15)

Snowmobile freestyle võistlus (kl 00.00)

Pühapäev (29.01)

Naiste freestyle suusatamise Big Air (kl 3.15)

Meeste freestyle suusatamise Big Air (kl 5.30)

Naiste freestyle suusatamise pargisõit (kl 19.00)

Meeste lumelaua pargisõit (kl 21.00)

Snowmobile parima triki võistlus (kl 23.00)