Sebastien Ogier: pidin pärastlõunal väsimuse tõttu palju kannatama

Viiekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport Ford) läheb Monte Carlo ralli eelviimasele päevale vastu küll liidrikohalt, kuid mitte nii turvalises eduseisus, kui ta lootnud oleks.

Ogier käis seitsmendal katsel allamäge läinud nõelasilmakurvi järel piruetti tehes kraavis ning sai sealt välja vaid tänu pealtvaatajate kiirele reageerimisele. Päeva lõpuks ehk kaheksanda kiiruskatse järel on tema edu Ott Tänaku (Toyota) ees vaid 14,9 sekundit. Rallil on kahe päeva peale kavas veel üheksa katset.

"Ei saa öelda, et see suur moment oleks olnud. Lihtsalt loll viga. Tegime poolpirueti ning kuna ma ei tahtnud tagurdada, üritasin aeglaselt edasi sõita, aga jäin kraavi kinni. Aga see on osa mängust. Tänan pealtvaatajaid, kes mu tagasi lükkasid! Meil oleks muidu homsele minnes turvaline edu, aga paraku pole," kirjeldas ta eksimust, mis juhtus 30,54-kilomeetrisel katsel umbes viis kilomeetrit enne finišit.

Ogier tunnistas, et sai öösel väga vähe magada ning tundis end seetõttu terve päev halvasti. "Mul oli täna raske päev. Olin ralli alguses füüsiliselt halvas vormis ja kannatasin täna pärastlõunal palju, kuna ei saanud eile und. Keskendumine polnud kõige parem, silmad olid väsinud. Vajan täna head und ning homme peaks olema parem."

Homsetele katsetele lubatakse kõva lumesadu. Õigemini sajab laupäevasel esimesel katsel juba praegu valget vatti. "Meil oli lund ka eelmisel aastal, aga õnneks pole ma seekord esimene, kes teele läheb. See teeb rõõmu!" naeris Ogier.

Loe päeva kokkuvõtet ja Delfi ralliblogi siit!