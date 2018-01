OTSEBLOGI JA FOTOD | Ott Tänak kaotab Monte Carlo rallil teise päeva lõpuks liidrile vaid 15 sekundit, Ogier käis kraavis

Tänak näitas parimat aega nii 3. kui ka sama trassi teisel läbimisel ehk 6. katsel. Esimene katsevõit Toyota tehasemeeskonnas tõstis ta kokkuvõttes neljandaks, pärast Andreas Mikkelseni (Hyundai) katkestamist generaatoriprobleemide tõttu kerkis ta veel koha võrra ning viiendal katsel enne lõunapausi möödus ka Dani Sordost (Hyundai).

Päeva eelviimane katse sõideti äärmiselt rasketes oludes - sadas vihma, rajal oli palju muda ja seisvat vett. Ogier elas üle ehmatuse, kui tegi pärast nõelasilmakurvi umbes 25. kilomeetri peal pirueti ja maandus kraavis, kust ta pealtvaatajate abil lõpuks välja pääses. Tänak võitis prantslaselt tagasi veel 14,6 sekundit.

Kaheksast kiiruskatsest neli on võitnud Ogier, kaks Tänak, kaks Elfyn Evans (M-Sport; kaotas palju aega neljapäevasel avakatsel) ja ühe Thierry Neuville (Hyundai), kelle lootused kõrgesse mängu sekkuda rikkus samuti avapäev.

Üldseis pärast 8. katset: 1. Ogier 2:07.15,4, 2. Tänak +14,9, 3. Sordo +59,7, 4. Lappi +1.09,9, 5. Latvala +1.10,1, 6. Meeke +2.45,5, 7. Bouffier +3.34,6, 8. Evans +4.01,7, 9. Neuville +4.04,1, 10. Breen +5.06,6.

Üldseis pärast 7. katset: 1. Ogier 1:58.26,7, 2. Tänak +19,3, 3. Sordo +1.00,9, 4. Lappi +1.10,0, 5. Latvala +1.15,2, 6. Meeke +2.47,4, 7. Bouffier +3.26,9, 8. Evans +4.03,1.

Üldseis pärast 6. katset: 1. Ogier 1:38.48,3, 2. Tänak +33,9, 3. Sordo +1.07,9, 4. Lappi +1.09,5, 5. Latvala +1.18,1, 6. Meeke +2.46,8, 7. Bouffier +3.20,4, 8. Evans +4.38,0.

Üldseis pärast 5. katset: 1. Ogier 1:21.56,3, 2. Tänak +40,4, 3. Sordo +47,5, 4. Lappi +1.04,6, 5. Latvala +1.17,3, 6. Meeke +2.45,1, 7. Bouffier +2.58,8, 8. Evans +4.24,4.

Üldseis pärast 4. katset: 1. Ogier 1:13.11,3, 2. Sordo +38,5, 3. Tänak +42,5, 4. Latvala +1.16,2, 5. Meeke +2.40,1, 6. Evans +4.26,6. Mikkelsen katkestas.

Üldseis pärast 3. katset: 1. Ogier 54.46,0, 2. Sordo +30,0, 3. Mikkelsen +34,9, 4. Tänak +38,5, 5. Lappi +49,9, 6. Latvala +1.02,5, 7. Breen +2.00,6, 8. Boffier +2.16,7, 9. Meeke +2.20,4, 10. Evans +4.14,4, 11. Neuville +4.50,1.

1. PÄEV

Piruett või kerge teeperve sõitmine oli veel väike asi, mis avakatsel juhtuda võis. Mitmed masinad jäid kraavi kinni ning pidid ootama, kuni pealtvaatajad neile appi tõttavad ja rajale tagasi lükkavad. Nii näiteks kaotas üle nelja minuti mullune MM-sarja teine mees Thierry Neuville (Hyundai) ning veel mitmed sõitjad.

Kõige sujuvamalt on ralli alanud viiekordsele maailmameistrile Sebastien Ogierile (M-Sport), kes tegi samuti kiilasjää peal pirueti, kuid sai kohe liikuma. Hästi on alustanud ka norralane Andreas Mikkelsen (Hyundai), kes edestab meeskonnakaaslast Dani Sordot. Neljas on Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi. Jari-Matti Latvala hoiab Tänaku järel kuuendat kohta.

Üldseis pärast 2. kiiruskatset: 1. Ogier 38.09,8, 2. Mikkelsen +17,3, 3. Sordo +25,6, 4. Lappi +37,4, 5. Tänak +42,4, 6. Latvala +55,4, 7. Breen +1.02,3, 8. Bouffier +1.51,0, 9. Meeke +2.12,7, 10. Camilli 2.42,2... Neuville kaotab +4.18,2.

Monte Carlo ralli ajakava

SS1 THOARD – SISTERON (36.69 km), kell 22:43

SS2 BAYONS- BREZIERS 1 (25.49 km), kell 23:51

SS3 VITROLLES - OZE 1 (26.72 km), kell 09:51

SS4 ROUSSIEUX - EYGALAYES 1 (30.54 km), kell 11:04

SS5 VAUMEILH- CLARET 1 (15.18 km), 12:37

SS6 VITROLLES - OZE 2 (26.72 km), kell 14:58

SS7 ROUSSIEUX - EYGALAYES 2 (30.54 km), kell 16:11

SS8 VAUMEILH- CLARET 2 (15.18 km), kell 17:44

SS9 AGNIERES EN DEVOLUY - CORPS 1 (29.16 km), kell 09:08

SS10 ST LEGER LES MELEZES - LA BATIE NEUVE 1 (16.87 km), kell 10:16

SS11 AGNIERES EN DEVOLUY - CORPS 2 (29.16 km), kell 12:57

SS12 ST LEGER LES MELEZES - LA BATIE NEUVE 2 (16.87 km), kell 14:08

SS13 BAYONS- BREZIERS 2 (25.49 km), kell 17:09

SS14 LA BOLLENE VESUBIE - PEIRA CAVA 1 (18.41 km), kell 09:32

SS15 LA CABANETTE - COL DE BRAUS 1 (13.58 km), kell 10:08

SS16 LA BOLLENE VESUBIE - PEIRA CAVA 2 (18.41 km), kell 11:55

SS17 LA CABANETTE - COL DE BRAUS 2 (punktikatse) (13.58 km), kell 13:18

Monte Carlo ralli

Ott Tänak WRC otseülekandele: "Õppisime täna palju. Pean ütlema, et oli hea enesekindlust juurde saada. Õpime kogu aeg midagi ja saame autoga paremini tuttavaks. Täna on hea magama minna. Homme jätkame seda, mida oleme siiani teinud. Nagu näeme, tuleb palju vigu ette. Peame olema kavalad. Suruda pole rohkem vaja. Siin ei võida ainult puhta kiirusega. Võidab see, kes on järjepidevam, targem, teeb õigeid otsuseid. Võidelda pole vaja."

Ogier WRC otseülekandele meediaalas: "Ei saa öelda, et see suur hetk oleks olnud. Lihtsalt loll viga. Tegime poolpirueti ning kuna ma ei tahtnud tagurdada, üritasin aeglaselt edasi sõita, aga jäin kraavi kinni. Aga see on osa mängust. Tänan pealtvaatajaid, kes mu tagasi lükkasid! Meil oleks muidu homsele minnes turvaline edu, aga paraku pole... Homme on uus päev! Parem see, kui mitte midagi. Monte Carlo rallit juhtida on ikka hea. Mul oli täna raske päev - eile ei saanud hästi magada, tundsin end füüsiliselt halvasti, keskendumine polnud kõige parem, silmad väsinud... Vajan täna head und, et olla homme parem."

Sõitjaid oodatakse iga minut hooldusalasse. Toome teieni kindlasti ka Tänaku ja teiste pilootide värsked kommentaarid.

Üldseis pärast 8. katset:

Kui üheksa meest on läbi läinud, on Tänak endiselt kolmas. Neuville'i katsevõitu ei väära enam keegi. Tänaku koht jääb ka ilmselt samaks.

Sordo läheb katse aegades viiendaks (+11,3 Neuville'ile). Tänak edestab teda kokkuvõttes 44,8 sekundiga.

Latvala edestab sel katsel Tänakut 0,7 sekundiga ja hoiab katse aegades teist kohta. Evans kaotab Neuville'ile 11,1 sekundit ja läheb neljandaks Ogieri ette.

Ogieri ja Tänaku vahe eelviimasele päevale vastu minnes on seega 14,9 sekundit.

Tänak on finišis Ogierist 4,4 kiirem. Neuville'ile siin siiski vastu ei saa. "Hea on olla positsioonis, kus meil on võimalus võidelda!" olevat Tänak öelnud. Otseülekandesse tema kommentaarid paraku ei jõudnud.

Neuville on finišis Ogierist tervelt 12,5 sekundit kiirem! "Auto käitus ausalt öeldes väga kenasti. Kasutasime kogu teed ära ja tundsime end mõnusalt."

Tänak on 6,2 km peal Ogierist 3 sekundit kiirem.

Kohapealt tuleb infot, et homsetel katsetel sajab juba lund. Tuleb järjekordne põnev päev.

Ogier on esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 5 sekundit aeglasem.

Tänak on samuti rajal.

Olud peaksid olema veidi leebemad kui 7. katsel. Pilvi pole nii tihedalt, aga vihm on hiljuti sealtki üle käinud, muda ja vett peaks ikka siin-seal leiduma.

Ogier on rajal! Päeva viimane katse on alanud.

Nüüd ootab 48 km ülesõitu ja päeva viimane katse algab kell 17.44.

7. katse ajad: 1. Evans 19.03,5, 2. Neuville +1,0, 3. Tänak +20,3, 4. Breen +22,0, 5. Sordo +27,9, 6. Latvala +32,0, 7. Ogier +34,9, 8. Lappi +35,4. Üldseis pärast 7. katset: 1. Ogier 1:58.26,7, 2. Tänak +19,3, 3. Sordo +1.00,9, 4. Lappi +1.10,0, 5. Latvala +1.15,2, 6. Meeke +2.47,4, 7. Bouffier +3.26,9, 8. Evans +4.03,1.

Ogieri väljasõit videos: https://twitter.com/TIEMPORALLY/status/956899733750140929

Sordo on 7. katse finisis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 7,6 sekundit. Tänaku edu kolmanda koha ees on nüüd 41,6 sekundit.

Tänaku 7. katse aeg oli Ogierist 14,6 sekundit parem. "Oli väga raske, palju muda. Sellistes oludes on meil veel palju areneda. Mul ei olnud täielikku enesekindlust. Väga tähtis oli finišisse jõuda."

Tänak lähenes kokkuvõttes Ogierile veelgi. Vahe on 19,3 sekundit.

Neljandas splitis juhib Neuville hetkel 3,3 sekundiga Ogieri ja 18,3 sekundiga Tänaku ees.

Ogier finišis: "Tegin pärast nõelasilmakurvi pirueti ja jäin kraavi kinni. Peame vaatama, palju täpselt aega kaotsi läks, aga oma 30 sekundi kanti ikka. Väga rasked olud on."

Kolmandas splitis kaotab Tänak Neuville'ile juba 18,6 sekundit, Ogierile 13,2. Latvala jääb seal eestlasest maha 4,9 sekundiga.

Ogier on rajal tagasi, aga vähemalt 10-15 sekundit läks ikka kaotsi.

OGIER SÕITIS VÄLJA! Pealtvaatajad üritavad masinat rajale tagasi lükata. Intsident juhtus umbes 25. kilomeetril. https://twitter.com/Karlip1/status/956897125106896898

Tänakust on esimeses splitis kiiremad olnud nii Neuville, Ogier kui ka Sordo, viimane 1,2 sekundi võrra.

Latvala esimene split on Tänakust vaid 1,6 sekundit aeglasem.

14 km peal on Neuville Ogierist 6 sekundit kiirem.

Tänak kaotab esimeses vaheajapunktis Neuville'ile 6,6 sekundit. Ogieri esimese spliti kohal on mingi anomaalia - päris kindlasti ei kaota ta belglasele üle kolme minuti. Otseülekande kommentaator ütles selle peale: "Tänakul on praegu väga palju kaotada, Neuville'il mitte nii palju."

Ogier startis 7. kiiruskatsele. Olud on halvenenud. Vihma kallab juba tugevamalt. Pilved on väga madalal, teel on palju seisvat vett.

Teemu Sunineni Ford Fiesta R5 neljandal katsel puude vahel. Imekombel sai ta sealt välja ja jätkas rallit. https://www.instagram.com/p/BeaVcS4FnB7/

Siin on ka põhjus, miks Sordo 6. katsel nii aeglane oli. Mitte et ainult see "lõikamine" talt nii palju sekundeid röövis, aga enesekindlusele selline vahejuhtum ka kindlasti hästi ei mõjunud. https://twitter.com/OfficialWRC/status/956882442895396864

Toyota spordidirektor Kaj Lindström WRC otseülekandele: "Väga meeldiv oli näha, et Ott oli kuuendal katsel palju kiirem kui teised poisid. Jari-Matti teeb samuti head tööd ja läheneb vaikselt Sordole. Tean, et nad tegid Latvala autoga mõned muudatused ja ta tunneb end nüüd selles palju mugavamalt." (Foto: Toyota Gazoo Racing)

6. katse ajad:

Üldseis pärast 6. katset: 1. Ogier 1:38.48,3, 2. Tänak +33,9, 3. Sordo +1.07,9, 4. Lappi +1.09,5, 5. Latvala +1.18,1, 6. Meeke +2.46,8, 7. Bouffier +3.20,4, 8. Evans +4.38,0.

Sordo kaotab finišis Tänakule 26,9 sekundit, kuid jääb kokkuvõttes kolmandaks Latvala ette 10,2 sekundiga. Tänaku edu Sordo ees on juba 34 sekundit.

Vaheaegade põhjal ei paista Tänakule ohustajat. Lappi kaotab juba esimeses splitis 11,3 sekundit. Teine katsevõit on põhimõtteliselt kotis!

Latvala kaotab finišis Tänakule 7,3 sekundit. Eestlase 16.45,5 tähistab endiselt katse liidritulemust.

Tänak võidab Ogierilt tagasi 6,5 sekundit ja läheb katset juhtima! Kokkuvõttes juhib Ogier Tänaku ees 33,9 sekundiga.

Telepilt Tänaku autost näitab, et kojamehed vehivad hoolega ja olud raskemad kui hommikul.

Kolmandas splitis edestab Tänak Neuville'i 4,1 ja Latvalat 4,7 sekundiga. Ogieri splitti pole antud. Aga finišis edestab Ogier Neuville'i 0,2 sekundiga.

Ogier on 6. katse finišis ajaga 16.52,0. Hommikul võitis Tänak selle katse 16.32,3-ga.

Teises splitis ei näita hetkel ajavõtusüsteem Ogieri aega. Neuville jääb seal Tänakule alla 1,9 ja Tänak 4,4 sekundiga.

Sordo on esimeses splitis Tänakule 8,3 sekundiga kaotamas. Kui Tänak tempot hoiab, peaks vahe kolmanda kohaga kasvama.

Tänak on sarnaselt Lappile valinud päeva teisele poolele 5 ülipehmet rehvi. Ogieril, Evansil, Bouffieril, Neuville'il ja Sordol on 4 ülipehmet ja kaks pehmet. Meeke'il ja Breene'il kuus ülipehmet.

Vihma sadavat katse kespaigast lõpuni. Tänak on teinud kiireima spliti! Neuville'ist kiirem 0,1 sekundi ja Ogierist 1,8 sekundi võrra.

6. katse on alanud!

HOMME EESTI PÄEVALEHES: Kes on Toyota esinumber?Jaan Martinson kirjutab homsesse LP-sse intervjuud Tommi Mäkineniga, kes vastab muu hulgas sellele põletavale küsimusele. "Meil ei ole esinumbrit. Kui mõni sõitja arvab, et tema on number üks, siis arvaku, mina ei keela. Pakume kõigile kolmele täpselt samasuguseid tingimusi, tuge ja autot, et mehed saaksid anda endast parima. Ma ei usu, et tiimi sees mingit taplust tuleb. Kõik on profid ja mõistavad, et kaaslasega võitlemine tulemust ei paranda. Lahingut tuleb pidada stopperiga. Võime ju mehed ära nummerdada – esimene, teine, kolmas – aga kui nad kiivri pähe tõmbavad lähevad kõik võitma rallit, mitte meeskonnakaaslast."

Millega võiks üllatada päeva teine pool? Katsed on samad, aga nagu Järveoja märkis, siis olud on palju raskemad, sest trobikond autosid on nendest teedest juba üle käinud ja tee äärest kruusa ja muda peale visanud. Kell 14.58 stardib esimene auto katsele, kus Tänak hommikul parimat aega näitas. 7. katse algab kell 16.11, 8. katse kell 17.44. Tagasi meediaalasse jõuavad masinad alates kella 18.39-st.

Eesti lipud raja ääres täiesti olemas. Ega enam eriti ei üllata ka... Aga kena näha ikka! https://www.instagram.com/p/BeaXEMHDjiE/

Niimoodi veeti raja pealt ära Andreas Mikkelseni Hyundai. https://www.instagram.com/p/BeaJ1bJABGD/

Martin Järveoja: "Ei olnud kõige hullem päeva algus. Võib öelda, et Ott on ikkagi Toyotaga sina peale saanud. Tühja koha pealt nii suurt kiirust näidata pole võimalik. Päeva teisel poolel tuleb olla tähelepanelik, sest teele on toodud sodi ja mõned kohad võivad olla keerulised."

Tänak WRC otseülekandele: "Kokkuvõttes tundub seis paljulubav. Hea märk on see, et ma tunnen, kus saaks veel midagi paremaks teha. Mõnes aspektis tundub auto juba väga kena. Selles punktis on hea olla. Nagu seni oleme näinud, on olnud väga keeruline ralli. Mõned mudased teed, ettearvamatu, naga alati. Teise katse puhul ootasime, et lõpp on vihmasem ja algus kuivem, aga tegelikult oli vastupidi. Mis iganes rehvivaliku me ka tegime, peame tõdema, et alati ei saa teha täiuslikku valikut.""Ogieri puhtalt sõiduga püüda on keeruline. Aga see on Monte, siin võib alati kõike juhtuda. Tähtis on järjepidevalt edasi panna ja tempot hoida. Loodame veel autot parandada. Eesmärk on saada autos parem tunne ja korjata kogemusi."

Ogier on jõudnud hooldusparki meediaalasse ja on WRC+ ülekandele intervjuud andmas. "Viimane katse ei olnud kõige parem, aga kokkuvõttes korralik hommik. Kasvatasime edu ja see on alati hea märk. Ootasin viimaselt katselt keerulisemaid olusid ja panin alla kõik ülipehmed rehvid. Tegelikkus oli oodatust kuivem. Aga sellisel rallil ei saagi alati perfektselt sõita."

Lappi möödus katsel Breenist: https://twitter.com/DieguinRR25/status/956846039813812225

Üldseis pärast 5. katset: Tänak jääb Ogierist kokkuvõttes maha 40,4 sekundiga ja edestab Sordot 7,1-ga.

Sordo läheb katse aegades seitsmendaks (+11,4 Evansile), mis tähendab, et Tänak tõuseb kokkuvõttes teiseks!

Elfyn Evans edestab Tänakut finišis 0,3 sekundiga. Teist katsevõitu meile siit veel ei tule. Kokkuvõttes on Evans Tänakust siiski kaks ja pool minutit maas.

Latvala kaotab finišis Tänakule 3,2 sekundit ja läheb neljandaks. Eestlane endiselt liider.

Neuville ütles välja, et jahib veel kokkuvõttes viiendat kohta. "Paljud on välja sõitnud. Ralli on veel pikk."

Tänak finišis kiireima ajaga 8.42,9. Neuville'i edestab 0,4, Ogieri 2,1 sekundiga!

Neuville edestab Ogieri finišis 1,7 sekundiga.

Ogier on 5. katse finišis ajaga 8.45,0. Kiirus oli vahepeal 197 km/h! Tänak on esimeses splitis prantslasest 2 sekundit kiirem! "Ma pole väga õnnelik oma sõiduga. Rehvivalikuga on raske täppi panna, sest olud muutuvad väga kiiresti. Kokkuvõttes polnud kõige halvem hommik."

SS5 Vaumeilh - Claret 1 (15,18 km) on kohe algamas. See on täiesti uus katse. Kiirused peaksid suureks minema, lubatakse eelvaates. Läbib külasid nimega Sigoyer ja Melve. Kõrgeim punkt on 728 m mõrgusel (Col de Grele), üle kilomeetri, nagu eelmistel katsetel, enam ei lähe. Lõpus ootab tehniline laskumine mööda nõelasilmakurve.

5. katselt tuleb infot, et vihma sel 15-kilomeetrisel lõigul ei saja, peaksid kuivad olud olema.

Järgmine katse stardib kell 12.37. Pärast seda ootab ees 30-minutiline hoolduspaus. Jaan Martinson toob hooldusalast meieni ka Tänaku pikemad kommentaarid.

MIKKELSEN KATKESTAS! Hyundai teatab, et autot polnud võimalik parandada ja mehed tuuakse teise masinaga hooldusparki tagasi. https://twitter.com/wwwGzrallycom/status/956829705969307648

Teemu Suninen on tee kõrval puude vahel. Mehed on autost väljas. https://twitter.com/wwwGzrallycom/status/956825871792463872?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F11155%3Farticle_id%3D4385825

Bouffier lõpetab katse üheksanda ajaga. Mees, keda kuskil mustaks hobuseks peeti, on kokkuvõttes kaheksandal kohal (+2.51,4).

Üldseis pärast 4. katset: 1. Ogier 1:13.11,3, 2. Sordo +38,5, 3. Tänak +42,5, 4. Latvala +1.16,2, 5. Meeke +2.40,1, 6. Evans +4.26,8

4. katse ajad: 1. Ogier 18.25,3, 2. Neuville +1,9, 3. Tänak +4,0, 4. Sordo +8,5, 5. Evans +12,4, 6. Lappi +12,9, 7. Latvala +13,7, 8. Meeke +19,7, 9. Breen +47,1. Bouffier pole veel finišis.

Mikkelsen pole katset alustanud. Norralane parandab autot - generaatori probleem. Seega peaks Tänak tõusma esikolmikusse!

Craig Breen, kes sõidab juksivate piduritega, kaotab Ogierile 4. katsel üle 47 sekundi. "Endiselt pole pidureid" https://twitter.com/RubenOteroDo/status/956825004527714305

Meeke kaotab Ogierile 19,7 sekundit ja võtab sisse katse viimase ehk 7. koha Latvala järel. Britt kahetseb, et pani alla pehmed rehvid, oleks pidanud panema ülipehmed.

Ogieri edu Sordo ees üldkokkuvõttes kasvas 38,5 sekundile.

Sordo võtab sisse neljanda koha, kaotades Ogierile 8,5 sekundit. Hispaanlane kurdab samuti vale rehvivaliku üle. Tema olevat õige teinud, aga mehaanikud panid valed rattavarjud kaasa. Evans viies.

Latvala on finišis seni halvima ajaga. 13,7 sekundit kaotab Ogierile.

2,1 sekundit kaotab Tänak Neuville'ile ja 4 sekundit Ogierile.

Neuville kaotab Ogierile finišis 1,9 sekundit ja kurdab, et ei suuda leida head tasakaalu surumise ja ettevaatlikuks jäämise vahel. Palju ebaõnne kogenud belglane loodab päeva lõpuks kümne hulka tõusta.

Ogier lõpetab 4. katse ajaga 18.25,3. "Panin rehvivalikuga veidi mööda. Ootasin, et olud on veidi märjemad, aga õnneks oli rada natuke niiske ja meie ülipehmest segust oli kasu. 30 sekundit sel rallil pole veel piisav edu."

WRC+ portaal on endale otseülekannetega ka väikse karuteene teinud, ajavõtusüsteemi server on ülekoormatud. Seetõttu tugineme meiegi hetkel vaid sellele, mida pajatab ralliraadio ja näitab otsepilt. Siin kaardil peaksid olema autod näha, aga pole. https://twitter.com/MickTurski/status/956821276785545216

Tänak kaotab Ogierile esimeses splitis 1,4 sekundit.

Telepildi järgi tibutab kerget vihma, kojameestel on pisut tööd. Esimesest vaheajapunktist tuleb infot, et Neuville on seal (8,22 km) Ogierist 1,5 sekundit aeglasem.

Ogier on rajal ja katse käib!

Kell 11.04 algava neljanda katse trassil sõideti viimati veidi erineval kujul 1980-ndatel. Kohapealt tuleb infot, et katse keskosas sajab vihma.

Mäkineni kommentaar Tänaku esimesele katsevõidule Toyota roolis: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tommi-makinen-tanaku-esimesest-katsevoidust-see-on-uskumatu?id=80915351

Üldseis 3. katse järel: 1. Ogier 54.46,0, 2. Sordo +30,0, 3. Mikkelsen +34,9, 4. Tänak +38,5, 5. Lappi +49,9, 6. Latvala +1.02,5, 7. Breen +2.00,6, 8. Boffier +2.16,7, 9. Meeke +2.20,4, 10. Evans +4.14,4, 11. Neuville +4.50,1.

Kui ka Mikkelsen finišis on, on 3. katse seis finišis järgmine: 1. Tänak, 2. Ogier +3,9, 3. Evans +5,4, 4. Sordo +8,3, 5. Latvala +11,0, 6. Meeke +11,6, 7. Lappi +16,4, 8. Mikkelsen +21,5, 9. Neuville +35,9, 10. Breen +1.02,2 https://twitter.com/OttTanak/status/956806739625676800

Breenil on midagi juhtunud. Liikus isegi aeglasemalt kui Neuville. Õlileke parema eesmise ratta juures. "Pidureid pole absoluutselt" Sõitis vist kivi otsa.

Mikkelsen Tänakut enam ei ohusta. Teises splitis kaotab eestlasele juba 16,7 sekundit.

3. katse hetkeseis finišis: 1. Tänak 16.32,3, 2. Ogier +3,9, 3. Evans +5,4, 4. Sordo +8,3, 5. Latvala +11,0, 6. Neuville +35,8.

Esimeses splitis on Tänakuga võrreldavat kiirust näitamas Andreas Mikkelsen (+1,7 sek). Teise vaheajapunkti pole norralane veel jõudnud.

Latvala kaotab Tänakule finišis 11 sekundit ja võtab hetkel sisse kolmanda koha. "Kõik on korras. Mõned kohad olid päris libedad ja raske oli pidamist leida." Soomlane kurtis alajuhitavuse üle.

Tänak: "Keskmine osa oli niiske, nagu me ootasimegi. Kohad, kus pidamist oli, olid nauditavamad kui eile, aga olud muutuvad endiselt kiiresti." https://twitter.com/OttTanak/status/956803365949923328

Esimeses splitis on Tänak liider Craig Breeni ees 2,6 sekundiga. Järgnevad Ogier (+2,9), Sordo (+3,1) ja Latvala (3,5). Neuville'il on rehv purunenud ja suitseb - kaotab katse finišis Ogierile 31,9 sekundit. "Pole aimugi, mis juhtus. Saime alarmi, et rehv on puru."

Tänak finišis kiireima ajaga 16.32,3. Ogieri edestab 3,9 sekundiga!

Kolmandas splitis Tänak endiselt liider! Ogier jääb maha napilt (1,1 sekundiga), Neuville rohkem (11,6 sek)

Teises splitis (15,3 km) edestab Tänak Ogieri 1 ja Neuville'i 4,5 sekundiga!

Latvala kaotab Tänakule esimeses splitis 3,5 sekundit.

3. katse esimeses vaheajapunktis on Tänak juhtimas (4.36,8)! Ogier kaotab talle 2,9, Neuville 4,5 sekundiga.

WRC+ on sel aastal eriti väärt abiline, sest otseülekandes on lubatud näidata kõiki katseid. Eile oli pardakaamera ühendustega väikseid probleeme, aga parem näidaku vähe kui mitte midagi!

Ogier on stardis valmis. Kohe on minek.

Stardijärjekord on ikka vastavalt eelmise aasta MM-järjestusele: 1. Ogier, 2. Neuville, 3. Tänak, 4. Latvala, 5. Evans, 6. Sordo, 7. Meeke, 8. Breen, 9. Lappi, 10. Mikkelsen, 11. Bouffier

Colin Clark meenutad eilset avakatset, kui tulid teated: Ogier seisab, Neuville seisab, Tänak seisab. "Kui need mehed on väljas, mis sellest rallist üldse saab? Õnneks said kõik liikuma."

Ralliraadio ülekanne juba käib ja jututeemaks on parasjagu Ott Tänak. Meenutatakse, et neljapäevasel pressikonverentsil rõhutas eestlane: peame olema kannatlikud ja vaatama, millised käigud ralli käik meile ette mängib. Becs Williams ütles selle peale, et plaane võib ju teha igasuguseid, aga kui stardipauk kõlab, elavad kõik piloodid hetkes.

Üks karmimaid libedalõike on siin näha: https://www.youtube.com/watch?v=CtbiC1q0bg0

Sellised need esimesed öökatsed olid: https://www.youtube.com/watch?v=vuI2CG1LpZY

Üldseis pärast 2. kiiruskatset: 1. Ogier 38.09,8, 2. Mikkelsen +17,3, 3. Sordo +25,6, 4. Lappi +37,4, 5. Tänak +42,4, 6. Latvala +55,4, 7. Breen +1.02,3, 8. Bouffier +1.51,0, 9. Meeke +2.12,7, 10. Camilli 2.42,2... Neuville kaotab +4.18,2.

Mikkelsen on katse finišis kuuenda ajaga, kaotades Ogierile 9,6 sekundiga. Tänak lõpetab seega avapäeva viiendana, kaotust Ogierile on kogunenud 42,4 sekundit. Lappi on viie sekundi kaugusel neljandal kohal. Latvala seitsmes.

Kaheksa autot on finišis. Tänak endiselt kolmas. Üldarvestuses hoiab hetkel neljandat kohta Ogieri, Sordo ja Lappi järel. Breen tegi pirueti ja langes Tänaku selja taha.

Kui kuus autot on finišis, juhib 2. katset ikka Ogier 1,4 sekundiga Neuville'i ees. Tänak on kolmas, Sordo neljas, Latvala viies, Evans 24,9-sekundilise kaotusega kuues.

Latvala: "Tegime avakatsel kaks piruetti ning pidime teisel katsel ettevaatlikumalt võtma." Ta tunnistas, et veidi võis aega kaduma minna ka rehvieksperimendi tõttu. "Valisime kolm ülipehme seguga rehvi."

Kokkuvõttes kaotab Tänak Ogierile 42,2 sekundit ja edestab Latvalat 13,0 sekundiga. Üldseisu pildi saame korralikult ette, kui kõik WRC autod on finišis.

"See oli rohkem asfalti moodi. Mul oli eelmisel katsel alajuhitavusega probleeme, mis siin said veidi parandatud. Vaatame, mis homne päev toob. Meil on veel palju õppida." Paremuselt kolmas aeg seni Tänakule. Latvala kaotab Tänakule 2 sekundit ja võtab sisse neljanda koha. https://twitter.com/OttTanak/status/956653248982679553

Ogier on 2. katse finišis ajaga 14.53,2. Tänak tuleb kolmandast vaheajapunktist läbi kolmanda ajaga, kaotades seal liidriks läinud Neuville'ile 2,4 ja Ogierile 2,1 sekundiga.

Teises vaheajapunktis (13 km) on Tänak Neuville'ist 1,8 sekundit kiirem, Ogierile kaotab vaid 0,5 sekundiga.

Tänak on läinud vaheajapunktist läbi kolmanda ajaga, vahed on väiksed. Ogierile näitab aega 4.35,2, Neuville kaotab talle 0,5, Tänak 0,7 sekundiga.

WRC tekstiülekanne teatab, et Tänaku Yaris näitas just kiirust 180 km/h. Vaheaegu kahjuks peale Ogieri ja Neuville'i rohkem ekraanile kuvatud ei ole. https://twitter.com/LaTulaSport/status/956647454048423944

Michelin postitas pildi Tänaku masinast avakatse finisis: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/956637042540187649

Teine katse on samuti juba käimas

Tänaku stiilinäide ühes nõelasilmakurvis: https://twitter.com/PeAChapaRacing/status/956639291974832131?ref_src=twsrc%5Etfw

1. katse ajad: 1. Ogier 23.16,6, 2. Mikkelsen +7,7, 3. Lappi +19,4, 4. Sordo +19,7, 5. Breen +24,6, 6. Tänak +37,9, 7. Latvala +48,9, 8. Bouffier +1.15,6.

Kolmas Toyota Esapekka Lappi on näidanud katsel kolmandat aega, Tänak on juba kuuendaks tõugatud. Juhib Ogier, teisel kohal on Mikkelsen, kolmandal Lappi.

Meeke: "Ma jäin kraavi kinni. Väga lihtne - leidsin jäise koha üles. Pidin pealtvaatajaid ootama ja kaotasin minuti kuni poolteist. Ralli on veel pikk, üritame edasi minna, aga algus polnud hea."

Evansil purunes 12 km peal rehv. "Pidime peatuma ja seda vahetama. Jää peal oli samuti veidi draamat. Kohutav algus."

Craig Breen tuleb finišisse kolmanda ajaga ja tõukab Tänaku neljandaks (vahe 13,3 sekundit). Meeke ja Evans võtavad sisse 6. ja 7. koha, ajakaotused Ogierile vastavalt 1.44,7 ja 3.48,0. Julmad vahed juba avakatse järel sees!

Sordo on Tänaku aja üle sõitnud ja võtnud sisse teise koha Ogieri järel.

Latvala tuleb finišisse veel kehvema ajaga (+48,9 kaotust Ogierile, +11,0 Tänakule). Neuville kaotab Ogierile tervelt 4.16,8.

Latvala rääkis, et ta tegi jäisel osal samuti pirueti, pidi tagurdama ja sinna see aeg kulus...

Vasak eesmine ots on Tänaku autol kahjustusi saanud! "Sõitsime jäisel rajaosal välja teeperve. Kiirust polnud ollagi, ainult 10 km/h. See koht oli väga raske." Tänaku ajaks märgitakse 23.54,5. Ehk kaotab Ogierile 37,9. https://twitter.com/OttTanak/status/956639694024069127

18,83 km vaheajapunktis on Tänak Ogierile kaotamas 25 sekundit, Neuville juba 3 minutit ja 4 sekundit.

Ogier on esimesena finišis ajaga 23.16,6.

Neuville ja Evans ka liiguvad. Evansi kohta öeldakse "paraku siiski mitte rallikiirusega"

Tänak jäi seisma katse 12. kilomeetri alguses, aga WRC tekstiülekande sõnul sai edasi sõita. Neuville seisab.

Thierry Neuville on samuti hädas. Elfyn Evans on seisma jäänud. Tänak jäi seisma, kuid sai liikuma. MIS TOIMUB!?

Tänakuga ka midagi juhtunud!? Eestlasele läheb esimesest vaheajapunktist kirja alles aeg 8.07,9. Samas, tahtmata paanikat külvata, rõhutame, et sellistel pikkadel katsetel ei tasu ajavõtusüsteemi splittide puhul alati 100 % usaldada. Eriti kuskil mägedes.

Esimene vaheaeg tuleb Latvalalt - 4.09,2. Evansile näitab ajavõtusüsteem 4.11,0 ja Ogierile alles 13.23,1. Kas tõesti nii julm kaotus või midagi on ajavõtuga lahti?

Auto läks väikse hoo pealt lihtsalt käest ära ja Ogier oli seal sees "reisija".

Ralliraado teatab, et Ogier on teinud pirueti!

Tänak on tänaseks katseks valinud neli pehme ja kaks ülipehme seguga rehvi. Latvala valik oli: 3 pehmet, 3 ülipehmet.

Viis meest on juba rajal, nende seas ka Tänak. Ootame esimesi vaheaegu.

Bouffier rääkis ise ralliraadiole, et vahetus tuli kõrvalistmel teha täpselt kaks päeva enne registeerimistähtaega, sest tema senine kaardilugeja vigastas testisõidul väikses avariis kaela ja tundis, et see tal Montes startida ei luba. Tema kaassõitjaks on nüüd teine prantslane, 46-aastane Xavier Panseri. Bouffier ise on 39-aastane.

Sebastien Ogieri kaardilugeja Julien Ingrassia rääkis täna ralliraadiole, et kolmandal M-Spordi mehel Bryan Bouffieril jäi kaardilugeja vahetuse tõttu Monte Carlo recce ehk rajaga tutvumine sootuks tegemata, mis selle nädala rajaprofiili arvestades on mehele väga halb uudis.

WRC raadio, mida saate kuulata SIIT, on täna eriti laiahaardeline. Becs Williams on hooldusalas Gapis, teine töötaja Londoni stuudios, kohapealne reporter kuskil Prantsuse kohvikus esimese katse finišis.

Selle ennustuse järgi ennustatakse edu Ogierile ja Mikkelsenile, aga sul on võimalus vahekordi muuta! https://twitter.com/ReadMotorsport/status/956599529184382976

Tänane stardijärjekord. Foto: Michelin_Sport/Twitter

Toyota kokkuvõte senistest meediasündmustest ja stardipoodiumist: https://www.youtube.com/watch?v=mtWLGWwy5ww&list=PLJ4X-kQvR06cmZZ3nrR7MMcQwCj2Y8hqp&index=1

Meie mees on poodiumilt läbi läinud ja kihutab ilmselt juba avakatse stardi poole. Foto: AFP/Scanpix

Latvalal on oma Twitteri jälgijatele eriline sõnum: https://twitter.com/JariMattiWRC/status/956543785999241218

Kohustuslik grupipilt https://twitter.com/Michelin_Sport/status/956542566324981762?ref_src=twsrc%5Etfw

Autod enne avamist vorme-1 kuulsa kurvi ja kasiino ees üles rivistatud. Kõrval käib ehitus. Mitte just kõige õnnestunum koht pildistamiseks valitud. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/956532230339399681

Jaapani televisioon kajastab WRC-s toimuvat jõuliselt! Pildil annab intervjuud Jari-Matti Latvala. https://twitter.com/1206N08/status/956531849903325184

Delfi spordireporter Raul Ojassaar teeb Monte Carlo ralliks kolm ennustust. Loe ja vaata, kas sinu sisetunne ennustab midagi teisiti! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kolm-julget-ja-vahem-julget-ennustust-monte-carlo-ralliks?id=80907979

Ogier on nõutud mees... https://twitter.com/rallyplus/status/956524106236735494

Toyota Youtube'i kanali video uutest tulijatest Ott Tänakust ja Martin Järveojast. Latvala sõnul on eestlasel temaga sarnane huumor ja tegu olevat ühe julgeima tüübiga terves WRC sarjas. https://www.youtube.com/watch?v=ItEW9AO5XKM&list=PLJ4X-kQvR06cmZZ3nrR7MMcQwCj2Y8hqp&index=3

Soomlaste Ilta-Sanomat ennustab, et Latvala võidab 2-3 rallit ning kogub ilmselt rohkem punkte kui Tänak, aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkab Tänak üle võtma Toyota kiireima piloodi tiitlit. https://www.is.fi/ralli/art-2000005538315.html

Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi hetkel Cafe de Paris nimelises asutuses intervjuusid jagamas. Sinnasamma on praegu kogunenud kõik rallisõitjad ja tiimijuhid. https://twitter.com/EsapekkaLappi/status/956518660629303299

Masinad on teel Monte Carlosse, kus toimub ralli ametlik avamine. Õhtul kimatakse sealt treileritega Prantsusmaale Gapi tagasi. https://twitter.com/davidevansrally/status/956485801277382657

Testikatse lõppseis:

Nüüd on WRC2 autod peale lastud, mis tähendab, et WRC masinate jaoks on testikatse lõppenud!

Sellised on olud Monte Carlos:https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/956212811218276352

Teised on samuti pimedas sõitma hakanud. Tänaku viies läbimine on pimedatest sõitudest seni parim - 2.03,5.

https://twitter.com/OttTanak/status/956211679293071367

Tänaku neljas aeg on nüüd ka meil olemas - selleks on 2.04,6. Oli ka arvata, et pimedas ajad enam nii heaks ei osutu.

Tänak: "Ralli tuleb keeruline, sest lubatakse äraarvamatut, montecarlolikku ilma. Võimatu on ennustada, mis juhtuma hakkab. Tuleb lihtsalt sõita ja teha õigeid otsuseid."

Jaan Martison: "Tänak teatas, et testikatse läbisõidud möödusid probleemideta ja andsid positiivset infot. Nuriseda pole millegi üle. Samas ei saa midagi täpsemalt öelda, sest Toyotaga pole sõidetud ühtegi rallit."

Jaan Martinson raporteerib kohapealt, et Tänak läks siiski veel testikatsele - õhtupimedus on rallirajale tulnud ning kasutatakse võimalust, et tulesid seadistada.

Latvala sõidab neljandal läbimisel välja küll oma seni parima aja, kuid kuuendast kohast enamat see praegu ei anna.

Tasapisi hakkavad tulema ka kolmanda läbimise ajad, Tänak hoiab endiselt testikatse pingereas kolmandat kohta. Neuville on raja läbinud juba neli korda.

Testikatset saab endiselt fännide otseülekannete abil ka pildis jälgida.https://www.facebook.com/EpicRallyTribe2.0/videos/777725875759085/

Teiste meeste jaoks pole testikatse veel lõppenud - kolm korda peaksid kõik rajal ära käima, seega ootame veel huviga teiste tulemusi.

Jaan Martinson raporteerib kohapealt, et Tänaku testisõit on sõidetud. Praegu peab mees oma Eesti abilistega nõu.

Evansi ja Bouffieri esimesed ajad on ka olemas, aga teravasse tippu nad vähemalt praegu sekkunud ei ole.

Ühtlasi algas ka WRC ametliku Facebooki kanali otselülitus!https://www.facebook.com/WorldRally/videos/10155322475705678/

https://twitter.com/TOYOTA_GR/status/956191396817522691

Pärast väikest pausi on nüüd testikatse ilmselt jätkumas. Ootame uusi aegu!

Latvala stiilinäide:https://twitter.com/cicles7/status/956189623868420097

Elfyn Evans ja Bryan Bouffier on veel ainsad WRC sõitjad, kes pole rajal käinud.

Hetkeseis:

Tänaku kolmas läbimine on pisut aeglasem - 2.01,5.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/956185510589992961

Teisel läbimisel keegi oma aega seni oluliselt parandanud ei ole. Tänakul endiselt seni paremuselt kolmas aeg.

Siit saab sõitjate tulekut ühes kurvis ka otsepildis jälgida:https://www.facebook.com/rallyestartvideohd/videos/vb.554210177927225/2276012175747008/?type=2&theater

Kui mõned WRC sõitjad pole veel kordagi rajal käinud, siis Tänak on saanud kirja ka teise aja - see on tema esimesest läbimisest 0,1 sekundit kiirem.

Nüüd on Tänak liidrikohalt löödud: Neuville sõidab välja eestlasest 0,6 sekundit kiirema aja, Tänakut edestab poole sekundiga ka Dani Sordo. Andreas Mikkelseni esimene läbimine on Tänakust 0,2 sekundit aeglasem.

Tänaku aeg on endiselt esimesel läbimisel parim - läbi on tulnud ka Kris Meeke (+1,1), Sébastien Ogier (+2,0) ja Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi (+3,9).

Latvala on samuti esimese aja kirja saanud - 2.02,8.

Esimene aeg testikatselt on olemas ja see ei ole keegi muu kui meie oma Ott Tänak - ajaks 2.00,8.

https://twitter.com/SebOgier/status/956178914778472448

Nõnda - testikatse alguseni on jäänud nüüd vaid loetud minutid!https://twitter.com/CitroenRacing/status/956176922811273216

Toyota meeskond avaldas video, kus saab mõnda kiiruskatset "ise" kaasa sõita:https://twitter.com/TOYOTA_GR/status/956171198026657792

Ott Tänak on legendi koostamise lõpetanud ning praegu fännihordidele autogramme jagamas. Huvi tema vastu on päris suur! Testikatse alguseni jääb veel pisut alla tunni.

Jaan Martinson Monte Carlost: „Ilm on ilus ja päikeseline. Sooja on kuus kraadi, kuid reedeks ennustatakse palju halvemat ilma. Ennustuse kohaselt on reedel mägedes oodata lumetormi ja merepinnal vihma. Seetõttu otsivad kõik tiimid täpset ilmaennustust. Praegu käib veel rajaga tutvumine, mis hakkab varsti lõppema. Eesti aja järgi kell 16.00 on autogrammitund, kus astub teiste seas üles ka Ott Tänak. Lisaks on täna kavas ka ametlik pressikonverents, kus Toyotat esindab just Tänak.“

https://twitter.com/MSportLtd/status/955410428594675713

Monte Carlo rallile läheb võitu kaitsma M-Spordi esipiloot Sebastien Ogier, kes tegi M-Spordi eest debüüdi just mullu Monte Carlos.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/956140858121826304

