Macau GP-l hullumeelse avarii üle elanud sakslannale tehti 11-tunnine õnnestunud operatsioon

Flörschi isa sõnul toimetasid kirurgid sihilikult väga aeglaselt ja ettevaatlikult, et komplikatsioone vältida. Kuigi neiu seitsmes kaelalüli oli murdunud, on heaks uudiseks see, et seljaaju kannatada ei saanud, mis tähendab, et halvatuks jäämise ohtu ei ole.

Lõpuks koguni 11-tunniliseks veninud operatsioon möödus hästi ja komplikatsioonideta. Flörsch jääb haiglas esialgu intensiivraviosakonda, mäletab õnnetust ning on võimeline suhtlema.

Täna tuli avariist välja ka uus video, kus on pisut paremini näha, miks sakslanna vormel nii suure hooga õhku paiskus: