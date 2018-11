VIDEO | Kõik kaadrid viimaste aastate ühest hirmutavamast avariist. Kas noore sakslanna ebareaalsena tunduva õhulennu Macau GP-l põhjustas korraldajate eksitus?

Raja kõige kiirema lõigu lõpus põrkas Flörsch kokku Jehan Daruvalaga, kaotas seejärel auto üle totaalselt kontrolli, lendas väga suure hooga sisse Sho Tsuboi masinale, paiskus seejärel õhku ning tabas väga kõvasti raja ääres olnud hoonet. Flörschi vormelit ei suutnud kinni pidada ka metallist rajapiire.

Sakslanna kiiruseks mõõdeti avarii eel 276,2 km/h.

Avariist on selle järel välja ilmunud mitmed videod, mis on filmitud eri nurkade alt:

Flörschi taga sõitis õnnetuse ajal hiinlane Guanyu Zhou, kelle sõnul võis õnnetuse põhjuseks olla mõneks hetkeks põlema läinud kollased ohutustuled. "Pika sirge järel nägin kollaseid tulesid, aga arvasin, et see oli eksitus. Sophia oli Jehanile väga lähedal ning kui Jehan varakult pidurdas, ei olnud Sophial enam võimalust reageerida. Ta tabas Jehani auto tagumist paremat osa, mis viskas Sophia masina spinni ja seejärel lendas ta järgmisele autole sisse. Ma lihtsalt loodan, et temaga on kõik korras," sõnas Zhou Autospordile.

Flörschi ja Daruvala kontakti on võimalik vilksamisi näha sellest videost:

Flörsch viidi vigastustega haiglasse ning kui esialgu kartsid paljud fännid ja pealtvaatajad kõige hullemat, siis tegelikult pääses sakslanna avarii tõsidust arvestades suhteliselt hästi: tal tuvastati mõra selgroos ning esmaspäeval läheb ta operatsioonile. Neiu ise kinnitas samuti Twitteris, et temaga saab kõik korda.